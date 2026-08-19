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法鼓山遭持刀挾持女員工！男子竟稱「聖嚴亡靈指示他」 下場判2年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

吳姓男子不滿未錄取法鼓文理學院，又數度對法鼓山提告敗訴，去年竟闖入法鼓山台中寶雲寺持刀抵住女員工脖子大喊「我要見檢察官！」經第六分局偵查隊長涂志宏迅速奪刀化解虛驚；台中地院審理後依攜帶凶器剝奪他人行動自由罪判吳男2年徒刑，可上訴。

檢方起訴指出，吳男自稱不滿法鼓文理學院招生考試結果，及後續教育單位處理狀況，2025年7月31日下午6點多將1把32公分長刀藏在牛皮紙袋內，前往西屯區市政路的法鼓山寶雲寺，假意詢問櫃台人員當天課程，卻亮刀並勒住女員工脖子，再持刀抵住她頸部，要求帶到人多處。

台中第六分局獲報趕往現場，偵查隊長涂志宏不斷安撫吳男，見柔性喊話其不為所動，手中刀子仍緊握不放，且吳還大喊要和檢察長俞秀端（現為台灣高等檢察署主任檢察官）通話，並稱要揭發寺方不法。

涂志宏隨機應變，馬上致電時任台中地檢署重大組主任檢察官李毓珮（現為中檢襄閱主任檢察官），李晚間7點多吃飯到一半接到緊急電話，見對方持刀挾持佛寺女員工，李冷靜向吳男表明自己檢察官身分，並請他說出心中不滿、為何事不滿。

涂則一邊拿著視訊中的手機，以要讓吳男看清楚為由緩步接近他，更眼尖發現吳男握刀的右手不斷顫抖，顯然內心也相當惶恐，直到近身讓吳伸左手要接過手機時，涂迅速以「虎口奪刀」擒拿住他右手，刀子瞬間掉落，一旁警力擁上前合力制伏，所幸有驚無險。

檢方訊時，吳男否認強制、恐嚇，辯稱「都是聖嚴法師的亡靈在我腦海中指示、脅迫他」，現場有目擊員工證詞、監視器畫面可佐，且吳過去曾多次恐嚇寶雲寺遭判刑，偵結依恐嚇、強制等罪嫌起訴，求刑7月以上徒刑。

台中地院查，吳男持刀抵住女員工頸部，應構成刑度更重的攜帶凶器剝奪他人行動自由罪，檢方僅起訴強制罪嫌，變更起訴法條。

中院並根據案發狀況、吳男過去診斷等，認為當下並無辨識能力下降，不適用刑法第19條減刑，審酌吳僅因不滿檢察官未依其提出資料偵辦法鼓山，就持刀赴寶雲寺脅迫女員工，犯後未和解，依攜帶凶器剝奪他人行動自由罪判他2年。

吳男去年闖入法鼓山寶雲寺，持刀抵住女員工脖子還一再大喊「我要見檢察官！」。聯合報系資料照
吳男去年闖入法鼓山寶雲寺，持刀抵住女員工脖子還一再大喊「我要見檢察官！」。聯合報系資料照

挾持 法鼓文理學院 檢察官

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