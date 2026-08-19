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爆羅智強把千萬政治獻金給自家基金會 簡舒培遭求償100萬結果出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

立委羅智強不滿台北市議員簡舒培於「大罷免」期間，上政論節目指控他4年前參選桃園市長將千萬政治獻金，轉到自己設立的基金會，認為侵害自身名譽權，提民事訴訟要求簡舒培賠償100萬元，台北地方法院判決羅敗訴，簡女免賠，可上訴。

簡舒培去年4月12日在政論節目「台灣最前線」指出，羅智強2022年欲參選桃園市長，最終未獲國民黨提名，而將1000萬元政治獻金透過雪芃設計公司，再轉至羅智強設立的人人基金會。

羅智強事後反擊，認為簡舒培造謠他「假藉選舉募款」，把政治獻金「轉到自己的基金會」、「把錢洗出去」等言論不實。羅智強認為，他是為了爭取桃園市長候選人的政黨題目，委由雪芃設計公司投放、設計廣告，款項確實有給雪芃公司，但全數用來選舉研究及規劃、投放及設計廣告使用。

羅智強主張，簡舒培以不實言論影射他洗錢、中飽私囊，嚴重侵害他的名譽權，情節重大，造成他精神極大痛苦，提告請求100萬元精神慰撫金。

簡舒培則反駁，她是依據羅智強臉書貼文、監察院政治獻金公開查閱平台資料、雪芃公司工商登記等資料，得知羅智強在短暫選舉期間，高達1431萬餘元募款收入悉數用盡，參選期間總花費1443萬餘元，其中高達七成、999萬9932元是支付給雪芃公司，國民黨也曾匯款給雪芃公司。

簡舒培指出，羅智強擔任國民黨革實院長期間，曾因募款運用不當引發媒體質疑，因此她質疑羅否有利用選舉募款而謀取私利，並非無稽。另政治獻金使用是全體人民均得檢視的公共事項，具高度公益性質，羅也是公眾人物，此部分攸關人民及國家利益，屬可受公評事項，她並非無端謾罵。

台北地院根據相關事證，綜合斟酌簡舒培發表言論的原因、脈絡、內容，及羅智強自願進入公共事務領域的身份，權衡羅的名譽權、簡女言論自由的保障後，認為簡女言論主要事實陳述並非全屬虛構而與客觀事實不符，且是評論可受公評的重大公益事項，尚屬適當評論，沒有不法侵害羅的名譽，判決羅敗訴，簡女免賠。

國民黨立委羅智強。聯合報系資料照
國民黨立委羅智強。聯合報系資料照

台北市議員簡舒培。圖／聯合報系資料照片
台北市議員簡舒培。圖／聯合報系資料照片

簡舒培 羅智強 政治獻金

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