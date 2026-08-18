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夾單藏房屋出售同意書 六連霸模範里長盜賣老婦房產判4年8月

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

六連霸模範里長、新北三重區前里長洪嘉仁假借替婦人申請補發房地所有權狀，與兼任大學教授的男子周育賢合作，「夾單」讓婦人簽下房屋出售同意書，盜賣近千萬元房產。新北地方法院依共同犯行使偽造私文書罪，判洪4年8月徒刑，周3年徒刑，買家吳水木則依故買贓物罪判刑1年4月。可上訴。

此案被害婦人年長洗腎、行動能力及視力狀況不佳，因遺失土地及建物所有權狀，2022年間求助里長洪嘉仁協助申請補發。不料，洪誤導婦人申辦印鑑證明等資料，再「夾單」讓婦人簽立房屋出售同意書。

檢方追查，洪嘉仁申請補發房地所有權狀後，與周育賢合作偽造婦人欠債917萬債務及以房地抵償等假象，得手房屋後再以930萬元賤賣給吳水木，洪事後又私下退還現金150萬，且回頭向吳承租房屋。全案直到租約到期，吳要求婦人遷讓房屋，婦人才發現被騙報案。

合議庭認為，洪嘉仁身為里長，本應用心服務里民，卻為貪圖個人私利濫用里民信任；而周男身為大學兼任教授，智識程度甚高，卻與洪嘉仁共犯本案，2人讓犯罪手段使年逾古稀的被害人喪失房地所有權，面臨流離失所的重大風險，所生危害重大，犯行惡性甚鉅，迄今均未與老婦達成和解或賠償分別判處4年8月、3年徒刑。吳明知交易顯有異常，房地可能是他人犯罪所得財物，仍執意購入，判刑1年4月，並沒收扣案房地。

6連霸楷模里長洪嘉仁涉盜賣里民房產，新北地方法院依共同犯行使偽造私文書罪，判洪4年8月徒刑。聯合報系資料照
6連霸楷模里長洪嘉仁涉盜賣里民房產，新北地方法院依共同犯行使偽造私文書罪，判洪4年8月徒刑。聯合報系資料照

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