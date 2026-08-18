快訊

聽到後輩靠股票賺翻擁千萬資產 人夫1轉變嚇壞全家：沒人敢說話

消費者個資恐進入地下交易鏈？ 駭客喊賣「可不可」70萬會員資料

女網紅發聲了！認了做過酒店「確實曾曖昧互動Joeman」

聽新聞
0:00 / 0:00

6旬婦超速、違停、拒繳通行費141筆欠逾3萬元 遭扣押存款清償

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

63歲方姓婦人未依規定繳納通行費、超速、在騎樓以外人行道停車、未依規定繳納停車費遭裁處計74筆交通違規罰單，又滯欠113年度通行費及違反公路法罰鍰等，累計移送141筆，金額總計3萬3992元，均逾期拒不繳納；行政執行署台南分署強制執行，扣押存款全數清償。

台南分署表示，今年5月收案後，發現方婦名下有存款可供執行，因此核發執行命令扣押方婦存款；經金融機構回覆合算扣押金額，已足額扣押存款，復核發執行命令交移案機關收取後清償。

台南分署指出，方女欠款141筆，分署為還給用路人行的安全，強力執行欠繳交通罰單與通行費，將依法務部行政執行署規劃「交通專案」，加強執行與車輛相關之使用牌照稅、公路使用養護安全管理費及交通罰鍰。請民眾切勿心存僥倖，挑戰公權力。

63歲方姓婦人未依規定繳納通行費、超速、在騎樓以外人行道停車、未依規定繳納停車費等累計移送141筆，金額總計3萬3992元。圖／行政執行署台南分署提供
63歲方姓婦人未依規定繳納通行費、超速、在騎樓以外人行道停車、未依規定繳納停車費等累計移送141筆，金額總計3萬3992元。圖／行政執行署台南分署提供

違停 停車費 罰單

延伸閱讀

公司欠繳518萬勞保費 基隆昔日建築大亨無意繳納 執行官聲請管收獲准

影／畫面曝光…五旬翁酒駕逃檢還闖紅燈 台中北區撞倒1行人3騎士

親人過世留房產別急著辦繼承！很多人漏掉這細節登記先卡關

偵辦AI變聲愛情詐騙案查扣「法拉利F8 Tributo」 本月20日拍賣

相關新聞

航見科技公司涉採購中國無人機晶片負責人被押 台中公司疑空殼

航見科技去年得標陸軍八軍團無人機採購案，航見科技的負責人張東琳與睿揚創新科技羅姓技術主管涉嫌採購中國封裝無人機晶片及飛行控制板等零組件進行組裝，並以遮蔽標示、出具不實產地證明等方式意圖規避驗收，軍方驗收時察覺異狀，橋頭地檢署將2人聲請羈押，法院裁定張東琳羈押禁見；該公司登記地址在台中梧棲，記者到場發現是複材科技公司。

狂砍9刀殺死技術長！雲云科技董座判無期「嫌太重」 二審開庭他仍認罪

雲云科技前董事長曾志新懷疑梁姓技術長竊取公司機密，談判時持刀刺梁9刀致死，再吞刀自傷，台北地方法院國民法官庭一審依殺人罪判無期徒刑。曾針對量刑上訴，台灣高等法院今開庭，曾仍坦承犯行，其餘交由律師回答，律師則主張一審判決量刑有誤，法官定9月22日再開庭。

6旬婦超速、違停、拒繳通行費141筆欠逾3萬元 遭扣押存款清償

63歲方姓婦人未依規定繳納通行費、超速、在騎樓以外人行道停車、未依規定繳納停車費遭裁處計74筆交通違規罰單，又滯欠113年度通行費及違反公路法罰鍰等，累計移送141筆，金額總計3萬3992元，均逾期拒不繳納；行政執行署台南分署強制執行，扣押存款全數清償。

男子涉毒駕、酒駕撞死人逃逸 苗檢快速偵結起訴最重可處無期徒刑

47歲林姓男子上個月在苗栗縣竹南鎮，涉嫌毒（酒）駕逆向撞死唐姓機車騎士後棄車逃逸，警方案發後5個多小時拘提到案羈押，苗栗地檢署今天快速偵結，依公共危險罪等罪嫌起訴林男。

詐欺、毒駕多監獄人滿為患 矯正署：從速審假釋，減少在監人數

針對民眾黨立法院黨團關切詐騙猖獗致全台監獄與看守所人滿為患，2022年至今年6月收容人數大增逾萬人，基層戒護比惡化至1比11.79等，矯正署今表示，已配合法務部指示從速審查假釋，協助低再犯風險及高復歸成效者更生，減少在監人數。

新竹男酒駕騷擾前女友 遭逮竟掙脫手銬逃出派出所下場曝

新竹張姓男子遭前女友聲請緊急保護令，警方告知內容隔天，他竟酒後騎車到女方住處按門鈴、敲門及打電話騷擾，酒測值高達1.25毫克，遭逮後又趁派出所警力外出處理鬥毆時掙脫戒具逃跑。新竹地院依違反保護令、酒駕及脫逃等罪，判應執行8月徒刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。