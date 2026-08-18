6旬婦超速、違停、拒繳通行費141筆欠逾3萬元 遭扣押存款清償

雲云科技前董事長曾志新懷疑梁姓技術長竊取公司機密，談判時持刀刺梁9刀致死，再吞刀自傷，台北地方法院國民法官庭一審依殺人罪判無期徒刑。曾針對量刑上訴，台灣高等法院今開庭，曾仍坦承犯行，其餘交由律師回答，律師則主張一審判決量刑有誤，法官定9月22日再開庭。

2026-08-18 15:50