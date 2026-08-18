聽新聞
0:00 / 0:00
6旬婦超速、違停、拒繳通行費141筆欠逾3萬元 遭扣押存款清償
63歲方姓婦人未依規定繳納通行費、超速、在騎樓以外人行道停車、未依規定繳納停車費遭裁處計74筆交通違規罰單，又滯欠113年度通行費及違反公路法罰鍰等，累計移送141筆，金額總計3萬3992元，均逾期拒不繳納；行政執行署台南分署強制執行，扣押存款全數清償。
台南分署表示，今年5月收案後，發現方婦名下有存款可供執行，因此核發執行命令扣押方婦存款；經金融機構回覆合算扣押金額，已足額扣押存款，復核發執行命令交移案機關收取後清償。
台南分署指出，方女欠款141筆，分署為還給用路人行的安全，強力執行欠繳交通罰單與通行費，將依法務部行政執行署規劃「交通專案」，加強執行與車輛相關之使用牌照稅、公路使用養護安全管理費及交通罰鍰。請民眾切勿心存僥倖，挑戰公權力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。