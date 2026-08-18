職災勞工法扶升級 刑事審判律師代理費116年納入

勞動部與法扶合作推動勞工法律扶助專案，明年元旦起，將律師代理費用扶助範圍擴大至刑事審判程序，讓職災勞工從偵查階段到審判終結，都能獲得律師專業協助。

「勞資爭議法律及生活費用扶助辦法」在民國100年上路，當勞工與雇主發生勞資爭議時，可以申請勞動事件處理期間必要生活費用、勞動事件必要費用扶助等。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動關係司長王厚偉會中指出，為維護職業災害勞工訴訟權益，法扶專案去年已先擴大將「刑事訴訟必要費用」納入扶助範圍，同時「免除職業災害致重傷或死亡扶助案件的資力審查」。

王厚偉說，考量律師在法院刑事審判程序中仍有許多功能，像是透過聲請調查證據協助法官及檢察官釐清案件事實或就科刑範圍及緩刑條件表示專業意見、為職災勞工爭取合理和解方案，因此將進一步放寬。

王厚偉表示，明年元旦起，將律師代理費扶助範圍擴大至刑事審判程序，讓職災勞工及其家屬從法院刑事偵查階段起至審判程序終結，都能獲得律師專業協助。

根據勞動部統計，截至今年6月底推動「職業災害勞工及家屬權益法律協助方案」，已核准職業災害案件律師代理扶助193件，占全部扶助案件12.2%，其中屬死亡或重傷重大職業災害案件為11件，包含死亡8件、重傷3件，占職災案件4.8%。

另外，根據統計，在補助職災勞工律師陪同勞資爭議調解及提供法律諮詢部分，今年上半年已核准92件律師陪同調解案件，讓職災勞工從行政調解階段起就可獲得專業法律意見協助，避免勞工或家屬因不諳法律規定，而被迫接受顯不合理調解方案。