男子涉毒駕、酒駕撞死人逃逸 苗檢快速偵結起訴最重可處無期徒刑

47歲林姓男子上個月在苗栗縣竹南鎮，涉嫌毒（酒）駕逆向撞死唐姓機車騎士後棄車逃逸，警方案發後5個多小時拘提到案羈押，苗栗地檢署今天快速偵結，依公共危險罪等罪嫌起訴林男。

檢警調查，林男上個月1日下午5點多，駕駛休旅車在竹南龍龍山路三段由東往西行駛，逆向迎面撞上對向車道的機車，波及停放在路邊的3輛機車，唐姓騎士（55歲）送醫傷重不治，林男棄車逃逸，警方專案小組報請檢察官指揮偵辦，5個多小時拘提林男到案，驗出有海洛因甲基安非他命及酒精反應，向法院聲請羈押獲准。

檢察官今天偵查終結，依公共危險罪嫌起訴，林男曾犯公共危險，經有罪判決確定，10年內再犯，因而致人於死，可處無期徒刑或7年以上徒刑，另犯致人於死而逃逸者，可處1年至7年徒刑。

苗檢強調，檢方結合警察機關強力查緝毒駕，對於漠視公共安全之毒駕行為，從嚴追訴，絕不寬貸，以彰顯對毒駕犯罪零容忍決心，守護全體國人生命身體安全，呼籲民眾切勿以身試法，共同維護全民交通安全。

據了解，林男涉毒（酒）駕撞死的唐男，生前中年失業，又罹患癌症，為了生活7月1日新工作第一天上班，下班返家途中不幸遇死劫，犯罪被害人保護協會苗栗分會啟動保護關懷機制，提供家屬法律諮詢、心理支持及相關資訊，陪伴家屬面對後續司法程序與生活調適。

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

47歲林姓男子上個月在苗栗縣竹南鎮，涉嫌毒（酒）駕逆向撞死唐姓機車騎士後棄車逃逸，苗栗地檢署今天依公共危險罪等罪嫌起訴，最高可處無期徒刑。圖／竹南警察分局提供