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台中員警涉偽造違規罰單 1人羈押、10人交保請回
中檢偵辦台中第四警分局大墩派出所陳姓警員等人，遭控將違規車輛檢舉罰單不實記載，檢方昨天帶回11名涉案人偵辦，其中陳姓警員今天遭檢方聲押禁見獲准，其餘人交保與請回。
台灣台中地方檢察署今天表示，檢方偵辦台中市警察局第四分局大墩派出所陳姓警員等11人，在民國108至110年間因人情請託，將違規車輛檢舉罰單進行不實記載案。
案經中檢昨天指揮警政署政風室等單位，前往陳姓警員等人辦公處所及住處共計10處執行搜索，並約談被告陳姓警員等11人、證人1人到案說明。
檢察官複訊後，認定被告陳姓警員涉犯貪污治罪條例及刑法偽造文書等罪嫌重大，今天向法院聲請羈押禁見獲准。
另外，黃姓警員等10人涉犯偽造文書等罪嫌重大，但無羈押必要，分別諭知請回、5萬元至8萬元具保候傳。
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