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詐欺、毒駕多監獄人滿為患 矯正署：從速審假釋，減少在監人數

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

針對民眾黨立法院黨團關切詐騙猖獗致全台監獄與看守所人滿為患，2022年至今年6月收容人數大增逾萬人，基層戒護比惡化至1比11.79等，矯正署今表示，已配合法務部指示從速審查假釋，協助低再犯風險及高復歸成效者更生，減少在監人數。

矯正署表示，法務部高度重視獄政工作，鑑於監所配合國家治安需要，大幅增加詐欺毒駕案件收容量，整體收容人數現已逾6萬6千餘名，唯因國內人口分布密度，造成西部監所處遇空間與人力不足，已督責矯正署及檢察單位推動「多元紓緩」措施如下。

(一) 、「妥適實施前、後門刑事政策」：針對短刑期、非危害民眾安全之犯行輕微者，透過易服社會勞動及易科罰金等易刑替代處分，降低入監人數；並覈實從速審查假釋，協助低再犯風險及高復歸成效者更生，減少在監人數。

(二) 、「運用科技設備輔助獄政管理」：計於2027年度完成矯正機關監控安全設備之數位化，並擴大結合適性之科技設備輔助各項管理工作，減輕勤務負擔。

(三) 、「充實戒護人力及提升待遇」：已遷建增額啟用之彰化看守所人力請增計畫，刻由行政院審核預准中，將全面盤點勤務需求，覈實增補所需人力；另已爭取戒護人員自2025年7月起比照警察支領深夜危勞津貼，並同步與人事行政總處研議調升矯正增支專業加給，將盡速爭取，強化同仁權益保障。

(四) 、「嚴密管控收容量能」：新建八德外役監正辦理分批移入收容，計可紓緩北部超收情形；另推動桃園女子監獄、台北看守所及女子看守所擴遷建計畫，亦將整合現有收容空間，動態辦理機動調整移監作業，適時調節各監所之收容人數。

矯正署針對戒護勤務及健康照護情形也有因應措施，包括(一) 、因應收容人高齡化趨勢致外醫勤務增加，使部分監所加班時數上升，均按公務人員服務法及勤務管理要點等規範，嚴格管控合理服勤時數，以保障同仁身心健康；並視各監所需求提供分區人力支援；另約僱人員權益係屬中央法令規範，將適時協助向上反映。

(二) 、為預防同仁熱傷害，2026年度調升制服費用2000元，並要求各監所採購排汗、透氣材質制服，及提供值勤空間通風、降溫設備。

矯正署表示，矯正人員肩負刑罰執行與教化收容人之重要任務，會虛心傾聽各界建言，期盼在立法院各黨團與委員共同支持下，加速爭取資源，精進獄政效能，建構專業、安全之矯正環境，兼顧保障第一線執勤同仁之辛勞與權益。

法務部矯正署。聯合報系資料照
法務部矯正署。聯合報系資料照

假釋 毒駕 詐欺

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