狂砍9刀殺死技術長！雲云科技董座判無期「嫌太重」 二審開庭他仍認罪

雲云科技前董事長曾志新懷疑梁姓技術長竊取公司機密，談判時持刀刺梁9刀致死，再吞刀自傷，台北地方法院國民法官庭一審依殺人罪判無期徒刑。曾針對量刑上訴，台灣高等法院今開庭，曾仍坦承犯行，其餘交由律師回答，律師則主張一審判決量刑有誤，法官定9月22日再開庭。

曾志新2017年創立雲云科技，主打以AI科技育嬰，靠著產品「智慧寶寶攝影機」打響公司名號，曾在募資平台募得千萬資金，更吸引創投公司及國發基金挹注，獲頒經濟部「國家產業創新獎」，公司營運2025年出現危機，曾懷疑梁洩漏營業秘密。

2025年2月26日，曾志新在台北市中山區量販店購買主廚刀放在辦公室；同年3月7日，與梁、盧姓人資長在會議室談梁辦理離職事宜，要求梁刪除網路公開文章，但未獲得回應，隨即走到梁的後方，從上衣拿出主廚刀猛力砍殺梁多刀，導致梁失去生命跡象送醫不治，曾下手後自殘送醫保住一命。

一審開庭時，曾志新向法院表示，不能生育是他最大的痛，卻遭攻擊「不辦尾牙，春酒不怕絕子絕孫」，進而犯下人生最大的錯誤，公司2024年遭到匿名帳號攻擊，造成團隊運作受極大影響，公司核心資料也被盜取等，至少虧損7000萬元。

曾志新說，他知道自己罪該萬死，但希望大家不要相信他是個霸凌員工的老闆，他會在獄中好好服刑、自我反省。律師則替他辯護，認為曾沒有前科，並賠償名下市價約3900萬元雲云科技股票、妻子借貸200萬元現金，和死者家屬和解。

一審認為曾志新犯案是出於自身猜忌心態，單方面將事端起因歸咎於梁，未予查證或尋求其他合法途徑解決紛爭，任性解決被害人的生命，且下手行兇力道不輕，手段殘忍，讓梁在過程中遭受相當大的痛苦，對梁的遺族、公司員工及全體社會形成永難彌平的憾事，犯罪情節嚴重，判處無期徒刑。

曾志新提上訴，高院今開庭，律師指出對於一審罪名、犯罪事實、證據均無爭執，只針對「量刑」上訴，認為一審判決違反重複評價禁止原則，也有判決理由矛盾的情形。梁的家屬委任律師則認為，曾上訴理由不符合國民法官法規定。