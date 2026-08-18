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新竹男酒駕騷擾前女友 遭逮竟掙脫手銬逃出派出所下場曝

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹張姓男子遭前女友聲請緊急保護令，警方告知內容隔天，他竟酒後騎車到女方住處按門鈴、敲門及打電話騷擾，酒測值高達1.25毫克，遭逮後又趁派出所警力外出處理鬥毆時掙脫戒具逃跑。新竹地院依違反保護令、酒駕及脫逃等罪，判應執行8月徒刑。

判決書指出，張男與彭姓女子原為同居男女朋友，雙方發生糾紛後，新竹地院今年3月26日核發民事緊急保護令，禁止張男對彭女騷擾、接觸或進行非必要聯絡，並須遠離彭女位於新竹市北區住處整棟建築物大門至少80公尺。警方當天下午3時43分已當面告知張男保護令內容。

未料僅隔一天，張男3月27日晚間先在便利商店飲用啤酒，明知已喝酒，仍騎乘機車前往彭女住處。晚間10時25分起，他接連在門外按門鈴、敲門及打電話給彭女，不僅騷擾對方，也違反應遠離住處80公尺的保護令規定。

彭女不堪騷擾報警，警方趕抵後當場將張男逮捕，並於晚間10時44分對他實施酒測，吐氣酒精濃度竟達每公升1.25毫克，是法定標準0.25毫克的5倍，警方隨後將他帶回新竹市警察局第一分局北門派出所留置。

隔天清晨，警方因接獲新竹市北區聚眾打架案件，必須派員外出處理，將張男上銬留置在人犯區。不料張男趁派出所看守人力不足，於清晨5時47分掙脫戒具逃出派出所。員警數分鐘後發現人犯不見，立即調閱監視器追查行蹤。

張男逃亡約4小時後，自行前往桃園市警察局中壢分局自強派出所投案。辯護人主張，張男酒醒冷靜後主動到案，脫逃罪應符合自首規定並減刑；法官認為，張男脫逃後警方早已發現，並透過監視器循線追查，偵查機關已明確掌握犯嫌身分，因此張男後來到派出所僅屬「投案」，不符合自首要件。

法官審酌，張男在警方告知緊急保護令內容隔天，就酒後騎車前往彭女住處騷擾，酒測值又高達1.25毫克，遭逮捕後甚至趁隙脫逃，顯示法治觀念淡薄，最終依違反保護令罪判張男2月、酒駕公共危險罪判5月、脫逃罪判3月，合併應執行有期徒刑8月，均得以易科罰金24萬元。可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新竹張姓男子遭前女友聲請緊急保護令，警方告知內容隔天，他竟酒後騎車到女方住處按門鈴、敲門及打電話騷擾，酒測值高達1.25毫克，遭逮後又趁派出所警力外出處理鬥毆時掙脫戒具逃跑（示意圖）。聯合報系資料照
新竹張姓男子遭前女友聲請緊急保護令，警方告知內容隔天，他竟酒後騎車到女方住處按門鈴、敲門及打電話騷擾，酒測值高達1.25毫克，遭逮後又趁派出所警力外出處理鬥毆時掙脫戒具逃跑（示意圖）。聯合報系資料照

酒駕 新竹 前女友

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