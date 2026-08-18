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公司欠繳518萬勞保費 基隆昔日建築大亨無意繳納 執行官聲請管收獲准

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市早年建築大亨羅姓男子，因掛名負責人的營造公司積欠518萬元勞保費，行政署行署宜蘭分署催繳不成，欲查扣公司名下的油電車，但羅男拒絕吐露汽車所在地，因此向法院聲請管收獲准。

71歲羅姓男子早年事業成功，在基隆各地有多處社區推案，口碑不錯，但後來財務出問題，並涉入數起刑民事官司。

宜蘭分署指出，羅男經營的營造公司，資本額高達2.3億元，卻積欠518萬元勞保費遲不繳納。勞工保險局移送執行後，宜蘭分署追查得知羅男先後處分公司資金逾4000萬元，並非沒有能力，而是不願繳納營保費。

執行官查出，羅男擔任負責人的營造公司，除了1輛2022年出廠的TOYOTA油電車，已無其他財產可供執行。相關資料顯示，羅男得知欠費並可能面臨追繳後，把公司多筆逾百萬元存款，轉至第3人帳戶或提領出來，累計超過4000萬元。

宜蘭分署17日通知羅男出面說明，並要求說明公司油電車所在位置時，他以「車子還要用」為由，拒絕配合說出地點。執行官訊問後，當場留置羅男，並聲請法院管收獲准。

宜蘭分署表示，針對有履行能力卻故不履行，或有隱匿處分財產情事的義務人，將嚴格執法 ，絕不寬貸，必要時施以限制出境，甚至向法院聲請拘提、管收等強制手段，呼籲民眾應誠實面對公法債務，以免損及自身權益。

基隆市早年建築大亨羅姓男子，因掛名負責人的營造公司積欠518萬元勞保費，行政署行署宜蘭分署認為他無誠意繳納，向法院聲請管收獲准。圖／宜蘭分署提供
基隆市早年建築大亨羅姓男子，因掛名負責人的營造公司積欠518萬元勞保費，行政署行署宜蘭分署認為他無誠意繳納，向法院聲請管收獲准。圖／宜蘭分署提供

基隆市早年建築大亨羅姓男子，因掛名負責人的營造公司積欠518萬元勞保費，行政署行署宜蘭分署認為他無誠意繳納，向法院聲請管收獲准。圖／宜蘭分署提供
基隆市早年建築大亨羅姓男子，因掛名負責人的營造公司積欠518萬元勞保費，行政署行署宜蘭分署認為他無誠意繳納，向法院聲請管收獲准。圖／宜蘭分署提供

基隆市早年建築大亨羅姓男子，因掛名負責人的營造公司積欠518萬元勞保費，行政署行署宜蘭分署認為他無誠意繳納，向法院聲請管收獲准。圖／宜蘭分署提供
基隆市早年建築大亨羅姓男子，因掛名負責人的營造公司積欠518萬元勞保費，行政署行署宜蘭分署認為他無誠意繳納，向法院聲請管收獲准。圖／宜蘭分署提供

基隆市早年建築大亨羅姓男子，因掛名負責人的營造公司積欠518萬元勞保費，行政署行署宜蘭分署認為他無誠意繳納，向法院聲請管收獲准。圖／宜蘭分署提供
基隆市早年建築大亨羅姓男子，因掛名負責人的營造公司積欠518萬元勞保費，行政署行署宜蘭分署認為他無誠意繳納，向法院聲請管收獲准。圖／宜蘭分署提供

基隆市早年建築大亨羅姓男子，因掛名負責人的營造公司積欠518萬元勞保費，行政署行署宜蘭分署認為他無誠意繳納，向法院聲請管收獲准。圖／宜蘭分署提供
基隆市早年建築大亨羅姓男子，因掛名負責人的營造公司積欠518萬元勞保費，行政署行署宜蘭分署認為他無誠意繳納，向法院聲請管收獲准。圖／宜蘭分署提供

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