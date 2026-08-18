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南屯11警爆「紅白單」圖利涉貪 一警員遭裁定羈押禁見 10警交保、請回

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第六警分局前年才爆發警員改「紅白單」集體圖利案，台中地檢署昨針對第四警分局大墩所等10地展開搜索，帶回陳姓警員等涉案11警、1名證人到案，檢方訊問後，今認定大墩所負責總務的陳姓警員，涉犯貪汙、偽造文書等罪，嫌疑重大，有串滅證之虞，向台中地院聲押禁見，院方在中午裁定陳男羈押禁見，其餘涉案10警獲請回、5萬元至8萬元交保等處分。

全案由檢察官在昨天訊問後，檢察官昨天訊問後，今認陳姓警員涉犯貪污治罪條例第6條第1項第4款之公務員對主管監督事務圖利，以及刑法第216條、第213條行使公務員登載不實公文書等罪，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑五年以上有期徒刑之罪，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

台中地院在今天中午審認，陳姓警員涉犯貪汙治罪條例、偽造文書等罪，犯罪嫌疑重大，有羈押的理由，裁定羈押禁見。

台中市第四警分局大墩所陳姓警員等人，被警政署查出，涉在2019年至2021年間，因人情請託，而將違規車輛檢舉罰單為不實記載，全案報請台中地檢署指揮後，昨天由檢方指揮警政署政風室，搜索大墩派出所及陳姓警員的住處等10地，同步約談陳男等11名警員、1名證人到案。

另外，黃姓警員等10名警員，涉犯偽造文書等罪嫌重大，但無羈押之必要，分別諭知請回、5萬元至8萬元具保候傳。

台中市警局表示，將以「不掩飾、不庇縱、不護短」的原則，配合台中地檢署後續偵辦，持續強化風紀管理及法紀教育宣導，展現維護警察形象與提升團隊紀律之決心。

台中地檢署昨天搜索第四警分局大墩派出所等10地，帶回涉案11人，檢方今天聲押陳姓警員，台中地院中午裁准。聯合報系資料照
台中地檢署昨天搜索第四警分局大墩派出所等10地，帶回涉案11人，檢方今天聲押陳姓警員，台中地院中午裁准。聯合報系資料照

南屯 交保 偽造文書

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