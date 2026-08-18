辦47天火速偵結！中聯致癌油品今起訴余凌冲15人、4間法人 移審法院

中聯油脂公司油品「苯駢芘」超標，台中地檢署從7月3日分他案調查，偵辦期間，數度搜索，中聯總經理余凌冲、中聯廠長陳明榮、泰山公司前總經理沈怡君、現任總經理蔡國樑被依違反食安法，遭檢方聲押獲准，中檢歷經47日偵辦，今天偵查終結，依違反食安法，起訴余凌冲等15人、中聯等4間法人公司，移審台中地院，院方尚未裁定是否續押。

台中地檢署偵辦中聯致癌油品案，啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」後，7月3日分他案調查，同月9日第一波搜索，先將中聯總經理余凌冲，依食品安全衛生管理法等聲押禁見，台中地院同月10日裁定以2000萬元交保，檢方抗告成功，中院同月16日再開羈押庭，認為余與相關人員「有刻意隱匿，或編輯相關訊息內容」，裁定收押禁見，是致癌油案首度遭收押的被告。

中檢7月22日第二波搜索聲押中聯廠長陳明榮，法院在同月23日裁定100萬元交保，檢方抗告後，台中高分院發回更裁，認定陳是對油品品質、食安，當有監測、管理義務及權限，且他案發前就和相關人員有隱匿案情共識，中院在本月1日，裁定陳收押禁見。

另外檢方在7月24日第三波搜索，認定泰山公司前總經理沈怡君、現任總經理蔡國樑，同涉違反食安法，所屬職員有刪除訊息、相簿截圖滅證，2人就職務交接相互推諉、串證，裁定雙雙收押禁見。

檢方根據搜扣的手機還原事證，發現顯示中聯公司員工的工作群組內，早在今年4月即有「貨不對勁」、「調起來黏黏的」、「豆子爛爛的」、「這樣能出貨嗎」等對話，顯示當時員工已發現油品異常，比台糖、南僑驗出異常時間，提早一個月。

不過中聯公司的總經理余凌冲、中聯廠長陳明榮被檢方懷疑，明知已有員工反映異常，仍未將問題油送驗，直至6月15日，紙包不住火，才緊急召開品保會議，也被檢方認為，恐有為卸責後續法律責任的行動。