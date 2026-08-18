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酒測0.61不起訴！台東男稱肇事後才喝酒 檢方：無法排除酒精後來升高

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東宋姓男子今年駕車與人發生擦撞事故，未料，宋男離開現場，警方獲報前往宋男住處施予酒測，酒測值達每公升0.61毫克，依法送辦。地檢偵審時，宋男主張肇事後回家才喝酒，檢方認為，警方酒測時間距離肇事已有近3小時，且被告返家後確有再飲酒，無法排除酒精濃度是在肇事後才升高的可能性，因而認定犯罪嫌疑不足。

不起訴書指出，宋男今年1月10日上午9時至9時50分許，在台東市志航路一段某工地飲用含酒精成分的保力達飲料，上午11時30分許駕駛自小客車上路，中午12時左右行經東河鄉台11線北向133.5公里處，與林姓男子駕駛的自小客車發生擦撞。宋男肇事後並未留在現場，而是駕車離去。

警方據報後循線追查，直到當天下午2時48分許才在宋男住處找到人，並對他實施吐氣酒精濃度測試，結果為每公升0.61毫克。

面對酒測結果，宋男否認酒駕，辯稱事故是對方超車時未保持安全距離擦撞他的車輛，他因不想與對方發生肢體衝突，才駕車離開。返家後，他又喝了一瓶半鹿茸酒，警方到家中酒測時，他也當場拿出酒瓶供警方查看。

檢方調查後發現，宋男返家後再飲酒並非毫無依據。警員職務報告及現場照片均顯示，宋男在警方到場時確曾表示返家後飲用鹿茸酒，並出示酒瓶，與他的辯解相互吻合。

檢方認為，雖然宋男酒測結果0.61毫克，確實超過法定每公升0.25毫克的標準，但酒測是在肇事後約2小時48分才進行，在這段期間宋男又有飲酒行為，因此無法僅憑事後酒測值，直接認定他在中午駕車肇事時，體內酒精濃度已超過法定標準。

檢方強調，刑事案件必須有足夠證據證明犯罪，既然無法排除宋男返家後飲酒造成酒測值升高的可能性，即應依「罪證有疑，利於被告」原則處理，最後以犯罪嫌疑不足作成不起訴處分。

法界人士表示，這起案件凸顯「肇事後飲酒」在酒駕案件中的舉證難題。若駕駛人在事故後離開現場，警方未能立即完成酒測，之後又主張返家飲酒，事後測得的酒精濃度便未必能直接回推肇事當下的數值，單憑數小時後的酒測數值，仍可能面臨起訴上的證明困境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台東宋姓男子肇事後近3小時才接受酒測，測得酒精濃度每公升0.61毫克，因返家後另有飲酒情形，檢方認定無法證明肇事當下已達酒駕標準，依法不起訴。聯合報系資料照
台東宋姓男子肇事後近3小時才接受酒測，測得酒精濃度每公升0.61毫克，因返家後另有飲酒情形，檢方認定無法證明肇事當下已達酒駕標準，依法不起訴。聯合報系資料照

台東 酒精 酒測

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