男積欠434筆通行費與罰鍰遲不繳還有錢買新車 經母親勸說才繳清

屏東市一名男子從2023年起頻繁開著車齡13年老舊愛車，屢次不依規定繳通行費，遭催繳、警方裁罰不理，積欠停車費、牌照稅、汽車燃料使用費等共434筆約12萬元，行政執行署屏東分署發現，男有錢買新車卻無錢繳欠款，執行官找到男子母親後，經勸說後，男子才繳清欠款。

屏東分署表示，該名男子屢次駕駛汽車行駛在應繳費的公路經催繳不依規定繳費，經警方以違反道路交通管理處罰條例第27條第1項裁罰，催繳仍拒不繳罰鍰。

該男子在道路收費停車處所停車未繳停車費，積欠使用牌照稅、汽車燃料使用費（更名為公路使用養護安全管理費）未繳。男子積欠公法債務經催繳仍未繳納，由公路局南區養護工程分局、屏東監理站、屏東縣府財稅局陸續移送行政執行署屏東分署行政執行。

屏東分署指出，該名男子累計積欠通行費及交通違規罰鍰434件，執行人員執行該男子存款等金錢債權，不足清償。發文通知該男子到場說明或繳納欠款，均置之不理。

承辦書記官調查男子財產後，發現男子在去年新購一輛汽車，到該名男子住居所執行，除查訪外，四處尋找汽車，雖未能發現汽車及該名男子，卻得到熱心鄰居相助，聯繫到男子家人，男子的母親與承辦書記官通話瞭解執行緣由後，表示會請男子出面。

接著不到一刻鐘，該名男子來電表示，因在外地工作，有誠意處理欠款並與書記官約定到分署時間。不久後就依照約定到分署報到並繳清欠款約12萬元。

屏東分署表示，辦理行政執行署「交通專案」，落實行政院「五打七安」道安政策，分署將持續針對欠繳罰鍰的違規大戶採取必要執行措施，並呼籲民眾收到執行分署通知時，應主動到場配合調查，如有經濟困難無法一次繳清，可洽詢分署並攜帶相關證明文件申請分期繳納，切勿心存僥倖，以免名下財產遭強制執行，得不償失。