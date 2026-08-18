獨／台中警員再爆「紅白單」圖利涉貪 中檢搜索帶回11人 聲押1警

台中市第六警分局前年才爆發警員改「紅白單」集體圖利案，檢方分兩波起訴涉案31人，昨天台中地檢署針對第四警分局大墩所等10地展開搜索，帶回陳姓警員等涉案11人、證人1人到案，檢方訊問後，今認定大墩所陳姓警員涉犯對貪汙、偽造文書等罪，嫌疑重大，有串滅證之虞，向台中地院聲押禁見，其餘涉案人獲請回、5萬元至8萬元交保等處分。

台中市第四警分局大墩所陳姓警員等人，被警政署查出，涉在2019年至2021年間，因因人情請託，而將違規車輛檢舉罰單為不實記載，全案報請台中地檢署指揮後，昨天由檢方指揮警政署政風室，搜索大墩派出所及陳姓警員的住處等10地，同步約談陳男等11人、1名證人到案。

檢察官昨天訊問後，今認陳姓警員涉犯貪污治罪條例第6條第1項第4款之公務員對主管監督事務圖利，以及刑法第216條、第213條行使公務員登載不實公文書等罪，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑五年以上有期徒刑之罪，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

另外，黃姓被告等10人涉犯偽造文書等罪嫌重大，但無羈押之必要，分別諭知請回、5萬元至8萬元具保候傳。

台中市警局表示，將以「不掩飾、不庇縱、不護短」的原則，配合台中地檢署後續偵辦，持續強化風紀管理及法紀教育宣導，展現維護警察形象與提升團隊紀律之決心。

台中第六分局前年爆發警員集體圖利案，時任西屯所巡佐李科甲礙於警友會人情，受違規車主關說，要警員將白單改成罰則輕的紅單，違規法條由實際的「並排停車」、「違規停車」，不實記載為罰鍰金額較低之「違規臨時停車」，檢方分兩波起訴李科甲31人，由台中地院審理中。

台中市警局為防弊，去年6月起全面推行「違規停車逕行舉發電子化」，希望用該系統強化警政廉潔效能、交通執法效率，成為防弊革新的關鍵一環。