快訊

台中警員再爆「紅白單」圖利涉貪 中檢搜索帶回11人、聲押1警

趙建銘「大學生女友」學校曝光 陳幸妤：帶爸爸去趙診所沒人理我們

新北市警察局交通警察 邀8男在母校激戰、拍性愛片下場慘了

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／台中警員再爆「紅白單」圖利涉貪 中檢搜索帶回11人 聲押1警

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第六警分局前年才爆發警員改「紅白單」集體圖利案，檢方分兩波起訴涉案31人，昨天台中地檢署針對第四警分局大墩所等10地展開搜索，帶回陳姓警員等涉案11人、證人1人到案，檢方訊問後，今認定大墩所陳姓警員涉犯對貪汙、偽造文書等罪，嫌疑重大，有串滅證之虞，向台中地院聲押禁見，其餘涉案人獲請回、5萬元至8萬元交保等處分。

台中市第四警分局大墩所陳姓警員等人，被警政署查出，涉在2019年至2021年間，因因人情請託，而將違規車輛檢舉罰單為不實記載，全案報請台中地檢署指揮後，昨天由檢方指揮警政署政風室，搜索大墩派出所及陳姓警員的住處等10地，同步約談陳男等11人、1名證人到案。

檢察官昨天訊問後，今認陳姓警員涉犯貪污治罪條例第6條第1項第4款之公務員對主管監督事務圖利，以及刑法第216條、第213條行使公務員登載不實公文書等罪，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑五年以上有期徒刑之罪，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

另外，黃姓被告等10人涉犯偽造文書等罪嫌重大，但無羈押之必要，分別諭知請回、5萬元至8萬元具保候傳。

台中市警局表示，將以「不掩飾、不庇縱、不護短」的原則，配合台中地檢署後續偵辦，持續強化風紀管理及法紀教育宣導，展現維護警察形象與提升團隊紀律之決心。

台中第六分局前年爆發警員集體圖利案，時任西屯所巡佐李科甲礙於警友會人情，受違規車主關說，要警員將白單改成罰則輕的紅單，違規法條由實際的「並排停車」、「違規停車」，不實記載為罰鍰金額較低之「違規臨時停車」，檢方分兩波起訴李科甲31人，由台中地院審理中。

台中市警局為防弊，去年6月起全面推行「違規停車逕行舉發電子化」，希望用該系統強化警政廉潔效能、交通執法效率，成為防弊革新的關鍵一環。

台中地檢署昨天搜索第四警分局大墩派出所等10地，帶回涉案11人，檢方今天聲押陳姓警員。聯合報系資料照
台中地檢署昨天搜索第四警分局大墩派出所等10地，帶回涉案11人，檢方今天聲押陳姓警員。聯合報系資料照

台中 聲押 台中市

延伸閱讀

國防無人機採購爆混摻中國製晶片 航見科技負責人涉違反國安法遭收押

台中北區重大連環車禍 駕駛酒駕闖紅燈狠撞3騎士…1女重傷昏迷

台中11樓墜嬰案首開庭 單親媽戀愛腦背債千萬…辯「不得已」求輕判

11樓窗戶推落男嬰致死…檢主張殺人 24歲生母辯強調「不得已事由」

相關新聞

退伍又回任當共諜！中士洩60件國軍教範 衡山指揮所戰情系統被看光

潘姓男子自2021年起擔任「臥龍會」在台窗口，負責替對岸吸收官兵，並與地下錢莊協商債務；曾任東澳嶺憲兵中隊的江姓中士被潘男吸收，自2024年起登入國軍準則系統，下載各類陸海空軍作戰教範，連國軍的戰時最高指揮中樞衡山指揮所戰情系統運用手冊都被他下載轉賣，高雄地檢署偵結，依貪汙罪嫌起訴江男。

推剛出生兒子墜11樓亡！單親媽今聲淚俱下 認「供述不實」為維護乾爸媽

台中市夏姓女子因債務壓力與感情糾紛，前年10月間將剛出生的兒子以毛毯包裹後，推落11樓的陽台，男嬰當場死亡，全案今由台中地院國民法官續行審理，夏女坦認，在警詢、偵訊期間部分供述不實，也聲淚俱下稱原因是為了袒護「乾爸乾媽」，以及想到女兒年幼，需要照顧，希望認罪獲得輕判，預定明日審結宣判。

酒測0.61不起訴！台東男稱肇事後才喝酒 檢方：無法排除酒精後來升高

台東宋姓男子今年駕車與人發生擦撞事故，未料，宋男離開現場，警方獲報前往宋男住處施予酒測，酒測值達每公升0.61毫克，依法送辦。地檢偵審時，宋男主張肇事後回家才喝酒，檢方認為，警方酒測時間距離肇事已有近3小時，且被告返家後確有再飲酒，無法排除酒精濃度是在肇事後才升高的可能性，因而認定犯罪嫌疑不足。

男積欠434筆通行費與罰鍰遲不繳還有錢買新車 經母親勸說才繳清

屏東市一名男子從2023年起頻繁開著車齡13年老舊愛車，屢次不依規定繳通行費，遭催繳、警方裁罰不理，積欠停車費、牌照稅、汽車燃料使用費等共434筆約12萬元，行政執行署屏東分署發現，男有錢買新車卻無錢繳欠款，執行官找到男子母親後，經勸說後，男子才繳清欠款。

獨／台中警員再爆「紅白單」圖利涉貪 中檢搜索帶回11人 聲押1警

台中市第六警分局前年才爆發警員改「紅白單」集體圖利案，檢方分兩波起訴涉案31人，昨天台中地檢署針對第四警分局大墩所等10地展開搜索，帶回陳姓警員等涉案11人、證人1人到案，檢方訊問後，今認定大墩所陳姓警員涉犯對貪汙、偽造文書等罪，嫌疑重大，有串滅證之虞，向台中地院聲押禁見，其餘涉案人獲請回、5萬元至8萬元交保等處分。

老母提醒「不要浪費水」高雄家暴男拿臉盆重砸母親痛毆姪女

高雄市林園區余姓男子，只因被母親提醒「不要浪費水」，竟當場失控飆罵三字經，甚至在老母關閉水龍頭後，拿塑膠臉盆重砸老母導致她受傷，連趕來護嬤的姪女也慘遭痛毆。高雄地方法院審結，依傷害直系血親尊親屬罪判處有期徒刑3月，另依傷害罪判處拘役50日，得易科罰金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。