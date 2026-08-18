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老母提醒「不要浪費水」高雄家暴男拿臉盆重砸母親痛毆姪女

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市林園區余姓男子，只因被母親提醒「不要浪費水」，竟當場失控飆罵三字經，甚至在老母關閉水龍頭後，拿塑膠臉盆重砸老母導致她受傷，連趕來護嬤的姪女也慘遭痛毆。高雄地方法院審結，依傷害直系血親尊親屬罪判處有期徒刑3月，另依傷害罪判處拘役50日，得易科罰金。

判決指出，余姓男子與年事已高的母親及姪女同住在高雄林園區。余男過去就曾對母親施暴，今年3月中旬母親聲請保護令獲准，明令禁止他對母親實施身體或精神上侵害。

但保護令生效才僅一個月，今年4月15日深夜，余男在住處用水過久，母親好意提醒不要浪費水，余男竟當場抓狂，飆罵三字經，更恐嚇母親「妳敢關掉試試看，要拿棍子打妳」。

母親趁余男不注意時將水龍頭關閉，沒想到點燃余男怒火，他隨手抓起旁邊的塑膠臉盆就往母親身上重砸，老母左前臂挫傷，姪女見狀奮不顧身衝上前用身體擋在兩人中間試圖保護阿嬤，也遭余男拳腳相向，頭部及雙手多處擦挫傷。

法院審理時，余男否認犯行，辯稱「我沒有罵她，也沒有拿臉盆丟她，我是要丟姪女」，但法官調查，母親與姪女於警詢及偵查中的指證歷歷，且還有塑膠臉盆照片及診所驗傷診斷證明書為證。

法官認為，余男無視法紀與保護令禁制，僅因日常生活瑣事就對母親及姪女施暴，犯後還毫無反省之意，考量其體況與家庭關係後，依法將他判刑。

高雄余姓男子不滿母親提醒他不要浪費水，拿塑膠臉盆痛毆母親。示意圖。聯合報系資料照
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家暴 高雄 母親

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