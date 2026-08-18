採購訓練用無人機出現中國製零件 八軍團：第一時間主動查處

陸軍第八軍團2025年間辦理訓練用無人機採購案，在履約及驗收過程中，發覺承攬廠商疑似違規使用中國大陸製零組件，八軍團第一時間主動查明，除不支付採購價金外，更蒐整相關事證主動函送偵辦，目前已依政府採購法及契約規範辦理廠商停權、解除契約，並嚴加追究違約責任。

陸軍八軍團少將張景泰表示，國防採購直接涉及國家安全及國軍整體戰力，廠商履約時應確實遵守契約及相關法令規範，對於明知標案嚴格禁止使用特定來源產品，卻仍以不實文件或其他隱匿方式規避驗收之違法行為，八軍團於發現異常後，第一時間即主動查處並依法函送究責。

據了解，檢調接獲八軍團主動函送後追查發現，得標無人機採購案的航見科技負責人張東琳，與睿揚創新科技技術主管羅翊祥，涉嫌私下採購中國封裝的無人機晶片及中國製飛行控制板進行組裝，並以塗抹遮蔽原始標示、出具虛偽產地證明等手法企圖闖關。

檢調11日發動搜索，訊後認定張、羅2人涉犯國安法交付提供大陸地區產製品及詐欺取財未遂等罪嫌，向橋頭地院聲請羈押禁見。

八軍團強調，軍方將全力配合司法調查，並持續與檢調及相關單位密切協調合作，積極配合偵辦不法，以落實國軍裝備品質管控，確保建軍備戰與國家安全。