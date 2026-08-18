快訊

台中警員再爆「紅白單」圖利涉貪 中檢搜索帶回11人、聲押1警

趙建銘「大學生女友」學校曝光 陳幸妤：帶爸爸去趙診所沒人理我們

新北市警察局交通警察 邀8男在母校激戰、拍性愛片下場慘了

聽新聞
0:00 / 0:00

採購訓練用無人機出現中國製零件 八軍團：第一時間主動查處

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

陸軍第八軍團2025年間辦理訓練無人機採購案，在履約及驗收過程中，發覺承攬廠商疑似違規使用中國大陸製零組件，八軍團第一時間主動查明，除不支付採購價金外，更蒐整相關事證主動函送偵辦，目前已依政府採購法及契約規範辦理廠商停權、解除契約，並嚴加追究違約責任。

陸軍八軍團少將張景泰表示，國防採購直接涉及國家安全及國軍整體戰力，廠商履約時應確實遵守契約及相關法令規範，對於明知標案嚴格禁止使用特定來源產品，卻仍以不實文件或其他隱匿方式規避驗收之違法行為，八軍團於發現異常後，第一時間即主動查處並依法函送究責。

據了解，檢調接獲八軍團主動函送後追查發現，得標無人機採購案的航見科技負責人張東琳，與睿揚創新科技技術主管羅翊祥，涉嫌私下採購中國封裝的無人機晶片及中國製飛行控制板進行組裝，並以塗抹遮蔽原始標示、出具虛偽產地證明等手法企圖闖關。

檢調11日發動搜索，訊後認定張、羅2人涉犯國安法交付提供大陸地區產製品及詐欺取財未遂等罪嫌，向橋頭地院聲請羈押禁見。

八軍團強調，軍方將全力配合司法調查，並持續與檢調及相關單位密切協調合作，積極配合偵辦不法，以落實國軍裝備品質管控，確保建軍備戰與國家安全。

陸軍八軍團採購無人機卻出現中國大陸製零件。聯合報系資料照
陸軍八軍團採購無人機卻出現中國大陸製零件。聯合報系資料照

無人機 查處 訓練

延伸閱讀

國防無人機採購爆混摻中國製晶片 航見科技負責人涉違反國安法遭收押

無人機條例20日協商 專家憂建軍進程盼各黨支持政院版

影／水電工駕駛「偽台電工程車」橫行雙北 遇到三峽警踢鐵板

樂天攜手德國Helsing 推動攻擊型無人機引進、日本國產化

相關新聞

退伍又回任當共諜！中士洩60件國軍教範 衡山指揮所戰情系統被看光

潘姓男子自2021年起擔任「臥龍會」在台窗口，負責替對岸吸收官兵，並與地下錢莊協商債務；曾任東澳嶺憲兵中隊的江姓中士被潘男吸收，自2024年起登入國軍準則系統，下載各類陸海空軍作戰教範，連國軍的戰時最高指揮中樞衡山指揮所戰情系統運用手冊都被他下載轉賣，高雄地檢署偵結，依貪汙罪嫌起訴江男。

推剛出生兒子墜11樓亡！單親媽今聲淚俱下 認「供述不實」為維護乾爸媽

台中市夏姓女子因債務壓力與感情糾紛，前年10月間將剛出生的兒子以毛毯包裹後，推落11樓的陽台，男嬰當場死亡，全案今由台中地院國民法官續行審理，夏女坦認，在警詢、偵訊期間部分供述不實，也聲淚俱下稱原因是為了袒護「乾爸乾媽」，以及想到女兒年幼，需要照顧，希望認罪獲得輕判，預定明日審結宣判。

酒測0.61不起訴！台東男稱肇事後才喝酒 檢方：無法排除酒精後來升高

台東宋姓男子今年駕車與人發生擦撞事故，未料，宋男離開現場，警方獲報前往宋男住處施予酒測，酒測值達每公升0.61毫克，依法送辦。地檢偵審時，宋男主張肇事後回家才喝酒，檢方認為，警方酒測時間距離肇事已有近3小時，且被告返家後確有再飲酒，無法排除酒精濃度是在肇事後才升高的可能性，因而認定犯罪嫌疑不足。

男積欠434筆通行費與罰鍰遲不繳還有錢買新車 經母親勸說才繳清

屏東市一名男子從2023年起頻繁開著車齡13年老舊愛車，屢次不依規定繳通行費，遭催繳、警方裁罰不理，積欠停車費、牌照稅、汽車燃料使用費等共434筆約12萬元，行政執行署屏東分署發現，男有錢買新車卻無錢繳欠款，執行官找到男子母親後，經勸說後，男子才繳清欠款。

獨／台中警員再爆「紅白單」圖利涉貪 中檢搜索帶回11人 聲押1警

台中市第六警分局前年才爆發警員改「紅白單」集體圖利案，檢方分兩波起訴涉案31人，昨天台中地檢署針對第四警分局大墩所等10地展開搜索，帶回陳姓警員等涉案11人、證人1人到案，檢方訊問後，今認定大墩所陳姓警員涉犯對貪汙、偽造文書等罪，嫌疑重大，有串滅證之虞，向台中地院聲押禁見，其餘涉案人獲請回、5萬元至8萬元交保等處分。

老母提醒「不要浪費水」高雄家暴男拿臉盆重砸母親痛毆姪女

高雄市林園區余姓男子，只因被母親提醒「不要浪費水」，竟當場失控飆罵三字經，甚至在老母關閉水龍頭後，拿塑膠臉盆重砸老母導致她受傷，連趕來護嬤的姪女也慘遭痛毆。高雄地方法院審結，依傷害直系血親尊親屬罪判處有期徒刑3月，另依傷害罪判處拘役50日，得易科罰金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。