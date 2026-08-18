國防無人機採購爆混摻中國製晶片 航見科技負責人涉違反國安法遭收押

航見科技於去年得標陸軍八軍團無人機採購案，不料航見科技的負責人張東琳與睿揚創新科技羅姓技術主管涉嫌採購中國封裝無人機晶片及飛行控制板等零組件進行組裝，並以遮蔽標示、出具不實產地證明等方式意圖規避驗收，軍方驗收時察覺異狀，橋頭地檢署將2人聲請羈押，法院裁定張東琳羈押禁見。

橋頭地檢署指出，日前接獲陸軍八軍團指揮部函送，指承攬無人機採購案的廠商疑有使用中國大陸地區、香港及澳門製元件之情事，檢察長郭景東隨即指示主任檢察官陳竹君、檢察官嚴維德分案，並指揮高雄市調查處深入追查。

檢調調查發現，航見科技於2025年間取得陸軍八軍團無人機標案後，負責人張東琳及睿揚公司羅姓技術主管明知標案嚴格禁止使用中國製產品，卻私下採購中國封裝的無人機晶片、中國製飛行控制板等零組件組裝無人機，事後更以塗抹遮蔽原始產品標示、提出虛偽不實產地證明等手法交付國軍，企圖使軍方驗收人員誤認全機零組件均符合規範。

軍方在驗收過程發現異常，未支付採購價金並依法移送偵辦，檢調8月11日展開搜索，前往航見科技、睿揚公司等處執行搜索並扣押相關證物，傳喚相關被告與證人到案。

經檢察官複訊後，認定張東琳、羅姓技術主管 2人涉犯國家安全法第11條第1項第1款、第12條第 1 項之交付提供大陸地區產製品罪嫌，以及刑法第339條第1項、第3項之詐欺取財未遂等罪嫌，犯罪嫌疑重大，向橋頭地方法院聲請羈押禁見，經法官審理後，裁定張東琳羈押禁見、羅姓技術主管請回。

橋頭地檢署檢察長郭景東強調，國防採購涉及國家安全及國軍戰力，廠商履約時應確實遵守契約及相關法令規範，對於明知標案禁止使用特定來源產品，仍以不實文件或其他方式規避驗收之行為，將依法嚴查，以維護國防採購品質及建軍備戰需求，檢方將持續與轄區各軍事機關聯繫合作，積極偵辦相關不法案件以維護國家安全。