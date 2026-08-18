1對兄弟聲請免除扶養爸爸義務 姑姑作證哽咽提被綁神明桌往事說服法官

一對由祖父母照顧長大的兄弟，聲請免除扶養爸爸的義。姑姑證稱，早年她父母忙於工作，曾不得已把年幼孫子綁在神明桌，她放學回家看到才鬆綁，哥哥沒有照顧過姪子。哥哥未反駁妹妹的說法，法官認定他有違人父應盡責任情節重大，准許這對兄弟免除扶養義務。

這對兄弟向基隆地方法院聲請免除扶養生父義務，指兩人幼年時，爸爸就因染有多種惡習經常不在家，頻繁進出監獄，從未扶養兩人，也不曾支付分毫生活費或家中開銷，對家庭生活毫不關心。

兩人說，成長過程都是仰賴祖父母、姑姑負責主要照顧責任，媽媽雖未同住，仍有負責支應生活費用。兩人從出生直到完成學業出社會，爸爸均未參與，也未負起養育、照顧責任，請求法官免除兩人對爸爸的法定扶養義務。

法官傳喚這對兄弟的姑姑作證，她說，哥哥結婚後與她和父母同住。兩個姪子出生後，都是她的父母（祖父母）照顧。嫂嫂在外地工作，回家時會給一些孩子的費用，但大部分是她父母提供的。哥哥離婚前經常入監執行或是在外遊走，積欠很多債務，沒有提供孩子的生活費用她的父母。

她還哽咽地說，哥哥離婚後，兩個姪子很可憐，因為哥哥堅持沒有孩子的監護權不肯離婚，所以嫂嫂把監護權給哥哥，嫂嫂離婚後偶爾會回家看孩子。兩人小時候，祖父母無暇看顧，曾把兩人綁在神明桌下，直到她放學回家看見才鬆綁。

她表示，兩個姪子聲請人從小幾乎都是她的爸爸媽媽養大的，哥哥沒有提供任何幫助或費用。哥哥後來入監執行近20年，出獄後四姊妹商量願意提供他吃、住，避免他再犯案，也避免他去打擾姪子的生活，因為哥哥根本沒有照顧扶養過兒子。

法官審理後指出，這名男子對妹妹的證言內容無爭執，堪信兩兄弟聲請提出的主張為真實。審酌這名男子未對稚子提供完整照顧或關愛，且未曾負擔所需扶養費用，長期無正當理由，將扶養重擔留給祖父母承擔，有違身為人父應盡責任情節重大。這對兄弟主張免除對爸爸的扶養義務依法有據，應予准許。