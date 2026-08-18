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夫多疑「妓女、搞男人」掛嘴邊辱妻 法官認家暴准她休夫

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹一名人妻控訴丈夫長年以「死婊子」、「去當妓女」等不堪字眼辱罵，甚至揚言殺害她，多年前即曾核發保護令，近年仍持續言語羞辱。妻子離家分居後訴請離婚，新竹地院判准，16歲兒子、14歲女兒親權則分由夫妻各自負責。

判決書指出，夫妻2008年12月結婚，婚後育有1子1女。妻子主張，丈夫情緒不穩，長期貶低人格、辱罵及丟擲物品，造成她焦慮、失眠及憂鬱，2024年8月中旬不堪受辱搬離住處，雙方分居至今。

丈夫則反駁，妻子自2024年初頻繁外出社交，對家務及家庭成員不聞不問，還藉故爭吵；妻子離家後，他仍透過女兒請求返家，卻遭置之不理，認為婚姻即使破裂，妻子才是唯一應負責的一方，且過去保護令距今已久，並非婚姻破裂原因。

法官調查，丈夫過去曾辱罵妻子「幹死妳、死婊子」、「跟妳媽一起去賣」、「下流死了，去當妓女」，甚至揚言「回去殺了妳」，夫妻間2016、2017年間已有暫時及通常保護令紀錄。2024年8月丈夫又傳訊「這個家就是被你搞爛的」、「服務男人的」，今年1月還指控妻子搬出去「搞男人」。

法院認為，丈夫因懷疑妻子不忠，長期以不堪言語辱罵，家庭暴力情節非輕，已傷害妻子人格尊嚴及人身安全；夫妻分居近2年，丈夫雖稱不願離婚，審理期間仍淡化自身暴力行為並指責妻子，婚姻已產生重大破綻且難以回復，因此判准離婚。

親權部分，社工認為母親雖有穩定工作與住所，但支持系統較薄弱，擔任主要照顧者意願也較消極；不過她仍了解子女事務，並無明顯虐待或疏忽照顧情形，仍具有親權能力，父親則拒絕接受訪視。

法院另查出，16歲長子與父親衝突激烈，雙方今年甚至互有家庭暴力保護令。法官考量父子恐難理性溝通，且長子即將成年、生活自理能力較高，判由母親行使親權；14歲女兒目前與父親同住，基於照護延續及最小變動原則，由父親行使親權。

新竹一名人妻控訴丈夫長年以「死婊子」、「去當妓女」等不堪字眼辱罵，甚至揚言殺害她（示意圖）。聯合報系資料照
新竹一名人妻控訴丈夫長年以「死婊子」、「去當妓女」等不堪字眼辱罵，甚至揚言殺害她（示意圖）。聯合報系資料照

家暴 法官 保護令

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