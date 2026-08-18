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退伍又回任當共諜！中士洩60件國軍教範 衡山指揮所戰情系統被看光

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

潘姓男子自2021年起擔任「臥龍會」在台窗口，負責替對岸吸收官兵，並與地下錢莊協商債務；曾任東澳嶺憲兵中隊的江姓中士被潘男吸收，自2024年起登入國軍準則系統，下載各類陸海空軍作戰教範，連國軍的戰時最高指揮中樞衡山指揮所戰情系統運用手冊都被他下載轉賣，高雄地檢署偵結，依貪汙罪嫌起訴江男。

檢方調查發現，江男2019年起在憲兵單位服役 。2022年間，江男因經濟困窘、債務纏身，在網路尋求借錢管道時，結識了在Telegram（TG）上化名「Gucci（三哥）」的中國大陸籍男子。

該名「Gucci」與另名共犯潘男（已由高雄高分檢起訴）等人，正是中共對台刺探、吸收現役軍人的「臥龍會」組織核心 ，由潘負責替對岸代暱稱為「二哥」、「三哥」的成員傳送機密文件，並充當「白手套」，替被「臥龍會」吸收的官兵與地下錢莊協商債務。

江男加入組織後，因積欠125萬元債務，先收下「三哥」的20萬元後，利用權限登錄國軍準則系統，大量翻拍並傳遞公務上應秘密的電磁紀錄，包含「國軍聯合作戰計畫教則」、「愛國者飛彈部隊戰術手冊」、「空軍作戰情報手冊」。連國軍的戰時最高指揮中樞衡山指揮所戰情系統運用手冊都被他下載轉賣。

今年1月江男辦理退伍，但退伍後因失去了固定收入、經濟再次惡化 。「臥龍會」又下令江男申請回任國軍繼續當內應 。江男便於今年6月成功回任宜蘭縣後備旅第一營，繼續發揮其刺探機密的「利用價值」 。

檢調發現，江男自加入臥龍會後，原先125萬元私人債務被壓低至115萬元，另由潘男透過多家銀行帳戶及人頭戶（包含江男配偶帳戶）陸續匯款，前後至少靠賣國獲取59萬6985元 。

高雄地檢署檢察官高永翰認為，江男身為國軍軍人，依法享有法定職務權限，卻違背忠誠義務洩露國家秘密 。其登錄系統收集並傳遞秘密之行為，依國家安全法為大陸地區傳遞公務上應秘密電磁紀錄罪、違背職務收受賄賂罪起訴，並從重以貪汙罪論處，江男現仍在押中。

曾任東澳嶺憲兵中隊的江姓中士，自2024年起登入國軍準則系統，下載各類陸海空軍作戰教範，連國軍的戰時最高指揮中樞衡山指揮所戰情系統運用手冊都被他下載轉賣。圖為國軍今年度漢光演習照。聯合報系資料照
曾任東澳嶺憲兵中隊的江姓中士，自2024年起登入國軍準則系統，下載各類陸海空軍作戰教範，連國軍的戰時最高指揮中樞衡山指揮所戰情系統運用手冊都被他下載轉賣。圖為國軍今年度漢光演習照。聯合報系資料照

共諜 退伍 國軍

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