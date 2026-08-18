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影／又被偷吃2個麵包！醉房客發火「一刀奪命」刺死房東 二審仍判15年徒刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子蔡一銘不滿陳姓房東「偷吃麵包」，情緒失控拿水果刀刺入左後背，刀刃深達胸腔傷及肺臟，陳送醫仍宣告不治，桃園地方法院國民法官庭一審依殺人罪判蔡15年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，仍判處蔡15年徒刑，可上訴。

高院指出，蔡一銘針對量刑上訴，並主張自己是殺人的間接故意而非直接故意，但合議庭認為扣案的水果刀為金屬刀刃、十分鋒利，且蔡自承知悉人類遭刀插入會死亡，卻仍執意這樣做，仍認定為殺人的直接故意，因此駁回上訴。

蔡一銘（33歲）平常以打零工維生，原與陳（52歲）為同事，蔡2024年7月起以每月2000元租金，承租陳位於桃園市楊梅區住處客廳角落的單人床位，租處環境艱困，有水無電，住戶需自備手電筒照明，由於蔡每天工資僅1400元，生活拮据且正努力存錢搬離。

案發前，蔡曾多次因私人物品被翻動、食物遭偷吃而與陳起爭執，入住後2023年8、9月間，曾因食物又被偷吃，逼問房東時，陳卻顧左右而言他，直到蔡動拳才讓房東坦承，雙方積怨數個月。

蔡一銘於2025年4月9日下班後飲酒，晚間11時許返回租處，見原放在床頭的2個麵包失蹤，外袋卻被丟在桌上，蔡詢問室友後，認定又是陳偷吃，當場質問陳，但對方不斷否認。

蔡一銘拿水果刀本想嚇唬對方，但在酒精與情緒衝動下，刺向陳的左後背部，刀刃穿過肩胛骨後刺入胸腔，傷及左上肺葉造成大量出血，陳送醫急救仍不治。

蔡於偵查期間否認預謀殺人，警方案發後實施酒測，蔡數值達0.73毫克，顯示當時已明顯酒醉。桃園地院國民法官庭認為，蔡與陳之間確實存在長期生活摩擦與不滿，但持刀刺向人體要害，仍屬高度危險行為，已具備殺人故意。

一審認為，雖然衝突源於生活糾紛與酒後衝動，但一刀奪命造成無法挽回的結果，必須以刑事責任回應社會與被害人家屬的正義，審酌蔡有酒精使用障礙症、反社會型人格，想法偏執，惡性重大，雖然事後承認犯行，但沒有和家屬和解，也沒有得到諒解，依殺人罪判刑15年。

男子蔡一銘（圖）不滿陳姓房東「偷吃麵包」，拿水果刀殺死對方，二審仍依殺人罪判處15年徒刑。記者林孟潔／攝影
男子蔡一銘（圖）不滿陳姓房東「偷吃麵包」，拿水果刀殺死對方，二審仍依殺人罪判處15年徒刑。記者林孟潔／攝影

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