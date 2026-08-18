代課教師遭特教生辱罵、毆打、吐口水 求償百萬結果出爐

北部某學校蘇姓教師前年代課時與特教生發生衝突，遭辱罵髒話、身體頂撞、吐口水並出手毆打成傷，蘇求償102萬餘元，學生家長反指蘇有過失，士林地院審理後認定，蘇無過失、求償有理，但審酌案情，判賠10萬餘元。

判決指出，蘇姓數學教師兼衛生組長2024年2月27日替某班級導師代課，期間涉案學生不聽課、不拿出課本，當眾在桌上擺放彩色鉛筆及畫紙不斷畫畫，蘇認其行為影響班級秩序，口頭要求學生收起畫筆、畫紙並拿出課本，未料該名學生當眾辱罵蘇「X你娘XX」、「干你屁事」、「這不是你該管的事」、「你不知道我有特權」等。

蘇詢問學生有何特權，學生上台搶走蘇的麥克風並摔壞，用粵語辱罵「X你老母」，用膝蓋頂蘇，問「你怎麼還不滾？」、「後面有窗戶，你怎不跳下去？」，蘇表示「跟你說最後一次，不要再有肢體接觸，等下教官來確認你有特權，我馬上跟你道歉」，直到另名教師到場協處，學生對蘇吐口水並出手毆打，抓勒蘇後頸部，撕破蘇的上衣、折斷蘇的眼鏡，蘇最後逃離教室。

蘇主張，涉案學生當眾辱罵蘇，侵害蘇名譽，又毆打蘇成傷，導致蘇身心受創，造成後續有醫療及訴訟費用，向法院請求涉案學生家長連帶負起民事損害賠償，包含醫療費3915元、財損2萬179元、律師費20萬元、慰撫金80萬元共102萬4094元。

涉案學生及其家長主張，學生對於衝突發生感到抱歉及懊惱，事前雖未上過蘇的課，但蘇是學校衛生組長，學生曾多次找蘇簽署文件，雙方並非完全不認識；學生在事發期間未曾表示自己有特權，反而一開始就向蘇解釋自身情形及學校會議決議內容，但蘇不理會也不信任學生，即指控學生有特權，學生也否認辱罵蘇，指稱「衝突過程遭刻意簡化」。

該名學生患有注意力不足過動症合併情緒問題及亞斯伯格症，經鑑定為自閉症類特殊教育學生，校方會議決議其情緒不穩時可做自己的事情緩和情緒，只要不發出噪音即可，案發時未能控制情緒而造成蘇受傷，事後非常懊惱，但並非無端攻擊老師，而是多種因素集結累積而成的偶發事件。

蘇是專業教師，雖是代課也應在事前充分準備，縱使未察覺涉案學生是特教生，也應常是信任學生或平和了解校方決議，而非一再質疑或否定學生，此次衝突事件中，蘇也有過失、應負7成責任，應適用民法關於過失相抵規定，減輕賠償金額。

法官清查相關筆錄，認定學生在行為時具識別能力，蘇請求侵權行為損害賠償為有理由。依據相關事證難認蘇對衝突發生有直接原因力，且未及時察覺學生身心狀況並採取妥適處理方式，也是校方對於代課安排及事前聯繫有所疏忽，難歸責於蘇，因此不得認定蘇對損害發生有過失。

法官認為，律師費是當事人維護權益自行決定支出的必要成本，不能認定為侵權行為所致損害，且此案慰撫金應以8萬元為相當，加上醫療費、財物損失，被告應給付損害賠償金額為10萬4094元，其餘請求應予駁回。