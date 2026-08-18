台中私校前違停遭勸導竟動粗！生技公司老闆打教官 判拘20天再賠3萬

台中市曾姓生技公司負責人開車接送女兒上學時，因將車輛違停在一所私立高中的校門前網狀線上，不滿遭吳姓教官上前勸導，一時情緒失控，揮拳毆打教官左肩成傷。刑事部分，曾男已被依傷害罪判處拘役20天可易科確定 ；民事部分，台中地院近日審結，判決曾男需賠吳精神慰撫金3萬元，全案確定。

判決指出，曾姓男子在2024年12月某日早晨，駕車載女兒前往位於烏日區的一所私立高中上課，卻違規停在校門前網狀線上，負責維持交通秩序的吳姓教官上前勸導，雙方發生口角爭執，曾男竟徒手朝吳姓教官左肩猛揮一拳，造成教官左前肩部挫傷併肌肉痛。

事後吳姓教官提起刑事、民事訴訟，刑事部分，曾男被判處拘役20天，可易科罰金2萬元確定。

民事部分，吳男主張，他在眾目睽睽下依職責勸導卻遭暴力對待，不僅身心受創，還承受校內同仁關切壓力，求償醫藥費1萬元、精神慰撫金29萬元，共計30萬元。

法院審理期間，曾男雖坦承動手，但辯稱是見女兒下車遭教官嚴厲斥責，心生畏懼，護女心切才下車溝通，一時激動推打，質疑對方求償金額過高。

台中地院審認，吳男未提出任何單據證明實際醫療支出，1萬元醫藥費不予採納，衡酌雙方社經地位、資力及受害程度，認定精神慰撫金以3萬元為適當，全案確定。