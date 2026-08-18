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百萬名表賣萬元？外籍兵團「高仿錶」黑市遭破 侵權市值破6千萬
越南籍阮姓男子籌組「精品仿表集團」，從越南走私勞力士、百達翡麗、宇舶等頂級「高仿名表」輸台，利用抖音、臉書直播以市價「骨折價」專門誆騙同鄉，市價百萬元的名表，以萬元出售，設實體店面銷贓。警方收網帶回阮等3人，查扣149支仿表，初估侵權市值高達6000萬元，桃檢近日偵結依違反商標法起訴。
刑事局智財大隊二隊日前接獲情資，發現有社群帳號以越南文大肆宣傳「專營正品手錶批發零售」，經送交商標代理人鑑定確認全為仿品。
檢警與移民署北區機動隊組成專案小組追查，發現阮姓男子（36歲）進口仿品後，由越南籍陳姓女子（32歲）在臉書、TikTok直播攬客，並於中壢開設實體門市，由泰籍潘姓男子（34歲）現場接應交易，分工細密。
專案小組在去年8月間，持搜索票直搗據點，當場查扣宇舶（HUBLOT）、勞力士（ROLEX）、百達翡麗（Patek Philippe）、萬寶龍及萬國錶等名牌仿表149支，其中一支百達翡麗手表正品市價約百萬元，阮男等人僅賣1萬元，桃檢近日已偵結，依違反商標法罪起訴。
警方指出，該批手錶真品單價動輒30萬至數百萬元，阮等人卻僅以3000至10000元賤賣，價差達百倍，牟取暴利。
警方強調，販售仿品嚴重侵害智慧財產權與國際形象，呼籲消費者切勿於非授權通路購買來路不明商品；警方也將持續嚴查仿冒產業鏈，以維護市場公平交易。
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