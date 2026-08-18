嘉義男「只是想認識」頻現身 守女廁外嚇壞女子判刑6月

嘉義一名黃姓男子為進一步認識女子，長期前往她的工作場所接觸，即使女子及同事、主管多次表明不希望他靠近，仍持續出現，甚至守在女廁外等候，另趁她工作時從背後靠近，伸手至她臉前不到10公分，嚇得女子上班提心吊膽。嘉義地院認定黃男構成跟蹤騷擾罪，判刑6月，得易科罰金。可上訴。

判決記載，黃男從2025年11月27日起，持續違反女子意願，到她的工作場所觀察行蹤、盯梢、守候。黃男曾在下午到女子工作地點，突然詢問「你們家○○昨天有地震」等語，因談話內容涉及女子住處，讓她對黃男掌握住處隱私感到害怕。

到了今年5月18日，黃男上午兩度出現在女子工作場所前，向她揮手引起注意；當天下午，又在女子工作場所地下1樓女廁前逗留等候，刻意讓女子走出廁所時看見他。隔天下午，黃男趁女子工作時從背後靠近，把手伸到她面前揮動，距離臉部只有8至10公分，讓女子受到驚嚇。

黃男面對調查否認跟蹤騷擾，辯稱只是想跟女子打招呼，沒有刻意跟蹤，認為只是普通的事情。不過，他也供稱早在一年多前就開始買晚餐給女子吃、向她打招呼，並稱「只是想漸漸認識對方，還沒有要追求的程度」。法院因此認為，他是因想進一步認識女方而有相關行為，屬於與性或性別有關的行為。

女子則表示，黃男的行為已嚴重影響生活品質，讓她感到不舒服，上班時提心吊膽，「只要有人經過都會擔心是不是被告」；她曾明確要求黃男不要再靠近工作地點，連同事及主管也曾出面要求停止騷擾，但黃男仍繼續揮手、打招呼及攀談。法院認為，黃男長期出現在女方工作場所，客觀上足以讓人心生畏怖，且在已被告知造成騷擾後仍持續接近，具有跟蹤騷擾犯意。

法院審酌黃男從去年11月開始跟蹤騷擾，經女子同事多次制止仍未停止，已嚴重影響女方生活，加上黃男否認犯行等情形，依跟蹤騷擾罪判處有期徒刑6月，如易科罰金，以1000元折算1日，全案仍可上訴。