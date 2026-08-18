無醫師在場…拳擊賽出人命 A級教練有罪定讞

胡姓男子參加拳擊俱樂部舉辦的友誼賽，頭部遭重擊不治，身為主辦人的Ａ級國家級拳擊教練、國際一星拳擊教練丁晧峯，被認定未注意依國際拳擊規則配置拳台醫師全程在場，最高法院依過失致死罪判丁男六月得易科罰金之刑，全案定讞。

丁晧峯為新北市新店區拳擊俱樂部館長，是國際一星拳擊教練、職業拳擊裁判、Ａ級國家級拳擊教練及裁判資格，也有拳擊協會會員。二○二二年七月，丁男在俱樂部舉辦「大拳頭拳擊友誼賽」，胡男報名七十五至八十公斤級賽事，分配與廿九歲的徐男對戰。

檢方調查，胡男在第一回合結束前，頭部、下巴接連挨拳重擊，胡回到場邊休息時，突然全身發軟、惡心，裁判認定雙方實力懸殊，直接判徐男獲勝，不過，胡男下場後仍頭暈目眩不止，他女友叫救護車將其送醫急救，仍因顱內嚴重出血不治。

檢方指控，丁晧峯明知國際拳擊總會技術及競賽規則，比賽應配置醫護人員在場，且應評估選手適合參賽後才能辦比賽，且丁未安排醫護在場，僅讓拳擊手過磅即辦活動，過失情節明確。

檢察官認為，丁只要求選手出具「保證個人身體狀況確實良好」聲明書，即任由參賽，且未注意安排實力相當的對手與賽，加上沒有提供合乎選手尺寸的頭套及拳套，依過失致死罪起訴。

一審判決丁晧峯無罪，檢方提上訴，二審認為，丁男未注意依國際拳擊規則配置拳台醫師全程在場，而以選手自行出具健康聲明書方式便宜行事，導致胡男上場前未有醫師進行檢查，提供參賽與否的專業意見，枉送寶貴生命，大好前程戛然而止，家屬受天人永隔之痛，無以回復，改依過失致死罪判六月徒刑。

丁晧峯不服上訴三審，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。