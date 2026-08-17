台中11樓墜嬰案首開庭 單親媽戀愛腦背債千萬…辯「不得已」求輕判

台中市夏姓女子2年前因不滿莊姓男友分手，狠心將剛產下男嬰從11樓住處窗戶拋下死亡，全案今日由台中地院國民法庭審理，檢辯雙方就夏女行為應成立「殺人罪」，抑或刑責較輕的「生母殺嬰罪」展開攻防。審理時揭露，夏女「戀愛腦」，疑被乾爸乾媽利用，擔任公司人頭，背負千萬債務，加上得知男友另結新歡，一氣之下犯行。

起訴指出，夏女與莊男交往期間，於2023年產下一女。2024年3月兩人分手前，夏女已懷有身孕，並於同年11月在太平區住處產下一名男嬰。夏女因對感情不滿，將男嬰用毛毯包裹後，憤而從11樓推落至社區花圃，男嬰全身骨折、臟器損傷身亡。

檢方認定夏女涉犯成年人故意對兒童犯殺人罪，依法提起公訴。

今日開庭，公訴檢察官林岳賢強調，將透過審理期間提示的監視器畫面、財務資料及相關證人證詞，證明夏女行為構成殺人罪。

夏女辯護律師簡珣則說，夏女是「年輕單親媽媽失慮犯錯」。辯方主張，夏女對客觀犯罪事實雖不爭執，但強調其犯案有「不得已的事由」，應改論刑法第274條第1項「生母殺嬰罪」，並引用刑法第59條情堪憫恕條款，請求法院從輕量刑並宣告緩刑。

今天審理時揭露的事證顯示，夏女疑被乾爸、乾媽利用開設公司擔任人頭，有了7件支付命令、1件民事求償，年僅20餘歲即背負高達1007萬元的債務。

證述指出，夏女個性單純、「戀愛腦」才成公司人頭，積欠債務，莊男不僅不幫忙照顧大女兒，甚至要求夏女當保人，協助其阿嬤貸款110萬購賓士C300，事後卻避而不見。面對債務壓力與男友另結新歡的打擊，夏女在產下男嬰後，採取極端手段。

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