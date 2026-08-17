快訊

伊朗宣告轉守為攻！設期限要美國照辦 否則準備升級戰事

陳幸妤指挺趙建銘的女病患是「獄友小三」 本人怒了：我真的不是啊

台中北區重大連環車禍 駕駛酒駕闖紅燈狠撞3騎士…1女重傷昏迷

聽新聞
0:00 / 0:00

台中11樓墜嬰案首開庭 單親媽戀愛腦背債千萬…辯「不得已」求輕判

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市夏姓女子2年前因不滿莊姓男友分手，狠心將剛產下男嬰從11樓住處窗戶拋下死亡，全案今日由台中地院國民法庭審理，檢辯雙方就夏女行為應成立「殺人罪」，抑或刑責較輕的「生母殺嬰罪」展開攻防。審理時揭露，夏女「戀愛腦」，疑被乾爸乾媽利用，擔任公司人頭，背負千萬債務，加上得知男友另結新歡，一氣之下犯行。

起訴指出，夏女與莊男交往期間，於2023年產下一女。2024年3月兩人分手前，夏女已懷有身孕，並於同年11月在太平區住處產下一名男嬰。夏女因對感情不滿，將男嬰用毛毯包裹後，憤而從11樓推落至社區花圃，男嬰全身骨折、臟器損傷身亡。

檢方認定夏女涉犯成年人故意對兒童犯殺人罪，依法提起公訴。

今日開庭，公訴檢察官林岳賢強調，將透過審理期間提示的監視器畫面、財務資料及相關證人證詞，證明夏女行為構成殺人罪。

夏女辯護律師簡珣則說，夏女是「年輕單親媽媽失慮犯錯」。辯方主張，夏女對客觀犯罪事實雖不爭執，但強調其犯案有「不得已的事由」，應改論刑法第274條第1項「生母殺嬰罪」，並引用刑法第59條情堪憫恕條款，請求法院從輕量刑並宣告緩刑。

今天審理時揭露的事證顯示，夏女疑被乾爸、乾媽利用開設公司擔任人頭，有了7件支付命令、1件民事求償，年僅20餘歲即背負高達1007萬元的債務。

證述指出，夏女個性單純、「戀愛腦」才成公司人頭，積欠債務，莊男不僅不幫忙照顧大女兒，甚至要求夏女當保人，協助其阿嬤貸款110萬購賓士C300，事後卻避而不見。面對債務壓力與男友另結新歡的打擊，夏女在產下男嬰後，採取極端手段。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台中市夏姓女子涉從11樓推落甫出生的兒子致死，台中地院國民法官今開庭審理。聯合報系資料照
台中市夏姓女子涉從11樓推落甫出生的兒子致死，台中地院國民法官今開庭審理。聯合報系資料照

台中 單親 殺人 虐嬰 嬰兒

延伸閱讀

宜蘭虐嬰案大逆轉！男嬰腦出血竟由雙親照顧 保母判無罪

土城男當街砍殺妻子、小姨子…全認罪不停啜泣 死者家屬斥鱷魚眼淚求判死

「老婆睡床上」男遭前女友控性侵 法官揪一疑點判無罪

貴州男子逼迫女友同跳河卻獨自逃生 家屬尋女17年方知早已溺亡

相關新聞

起立致敬中國國歌…退將臧幼俠遭砍75%月退俸 行政官司結果曝光

國民黨黃復興黨部前主委、退役少將臧幼俠前年赴香港參加統戰活動，起立聆聽中國國歌，被以違反兩岸人民關係條例，裁罰停止75%月退俸5年、返還溢領款項共16萬餘元，並追繳過往已領的獎章，臧不服提行政訴訟救濟，台北高等行政法院今判決駁回，臧敗訴，可上訴。

男殺蟲劑噴打火機燒毀家樂福中原店 8家保險求償近4億判決出爐

桃園市22歲郭姓男子2年前與2名友人到家樂福中原店購物，卻在清潔用品區以打火機引燃噴霧殺蟲劑引發大火，不只燒毀賣場也波及到商店街店家，導致停業將近半年，8家保險公司火損總理賠金額近4億元，經向郭男代位求償，桃園地院近日判決郭男共應給付3.98億元。

彰化地方法院辦公室1員工死亡 相驗排除其它外力造成

彰化地方法院1名男性員工昨（16日）在辦公室死亡，經相驗排除其它外力造成，檢警蒐集現場資料，研判這名員工疑似個人投資因素而選擇結束生命，家屬對他死亡無異議。

台中11樓墜嬰案首開庭 單親媽戀愛腦背債千萬…辯「不得已」求輕判

台中市夏姓女子2年前因不滿莊姓男友分手，狠心將剛產下男嬰從11樓住處窗戶拋下死亡，全案今日由台中地院國民法庭審理，檢辯雙方就夏女行為應成立「殺人罪」，抑或刑責較輕的「生母殺嬰罪」展開攻防。審理時揭露，夏女「戀愛腦」，疑被乾爸乾媽利用，擔任公司人頭，背負千萬債務，加上得知男友另結新歡，一氣之下犯行。

土城男當街砍殺妻子、小姨子…全認罪不停啜泣 死者家屬斥鱷魚眼淚求判死

謝文雄去年在新北土城當街砍殺妻子及小姨子多刀致死，新北地院國民法官今起審理，謝文雄全認罪並不停啜泣。死者家屬痛批「鱷魚的...

偵辦AI變聲愛情詐騙案查扣「法拉利F8 Tributo」 本月20日拍賣

法務部行政執行署台北分署受台北地檢署囑託，本月20日上午10時30分在北檢木柵贓物庫拍賣偵辦「AI變聲愛情詐騙案」查扣的法拉利超跑；21日上午10時在台北分署拍賣同案查扣的名表、名牌包，下午3時再舉辦「Dyson戴森吹風機」變賣會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。