土城男當街砍殺妻子、小姨子…全認罪不停啜泣 死者家屬斥鱷魚眼淚求判死

男子謝文雄於民國114年7月在新北市土城街頭砍殺妻子及小姨子多刀致死。新北地院17日開庭審理，謝文雄全認罪並不停啜泣，死者父母（圖）痛批「鱷魚的眼淚」，盼法院判處死刑。中央社

謝文雄去年在新北土城當街砍殺妻子及小姨子多刀致死，新北地院國民法官今起審理，謝文雄全認罪並不停啜泣。死者家屬痛批「鱷魚的眼淚」，認為謝男行徑太殘忍盼法院判處死刑。

男子謝文雄去年7月7日上午11時許，開車尾隨共乘機車的妻子及小姨子，在新北市土城街頭追撞兩人，再持廚刀及鋁棒下車當街砍殺兩人致死。新北地檢署去年8月依刑法殺人罪、傷害罪及家庭暴力防治法違反保護令等罪嫌起訴謝文雄。

新北地院今起5天由國民法官開庭審理，21日下午宣判。謝文雄今天全部認罪，開庭不久即開始在座位上啜泣。審判長說明，謝文雄認罪且未主張精神障礙抗辯，審理重點將衡量是否為預謀殺人，以及是否達犯罪情節最嚴重犯行等。

檢方陳述，謝文雄114年5月17日在土城住處外攻擊妻子張女，造成妻子左眼角擦傷瘀青等，妻子報警提告傷害罪。且謝文雄還在社群上發文恐嚇騷擾，妻子及家人不堪其擾聲請暫時保護令，新北地方法院於6月25日核發。

7月6日下午，謝文雄向妻子表示想拿回電視、洗衣機等物，前往住處時在門口砸毀存錢筒，讓張女心生畏懼報警，警方到場後謝文雄仍持續失控大喊叫囂，謝男被依違反保護令移送偵辦。

檢方當庭出示案發當天影像，7月7日近中午，妻子和小姨子兩人共騎機車行經土城，謝文雄開車從後方將兩人撞倒在地，隨後下車先持刀朝小姨子頸部揮砍，妻子見狀試圖將謝文雄拉開，謝文雄轉而攻擊追砍妻子，並將妻子壓制在地持刀猛砍，還拿鋁棒攻擊其頭部。

根據解剖報告，妻子張女頭、頸等處共9處刀傷，包含2處貫穿傷，肺動脈也被刺穿。小姨子頸部傷勢嚴重，貫穿傷約9公分，動靜脈斷離大量出血死亡。死者雙親看見女兒遭揮砍及勘驗畫面，當庭痛哭失聲並怒罵謝文雄「畜生」。

檢方也指出，根據精神鑑定報告，謝文雄行凶當下並無精神障礙或心智缺陷，具備判斷能力。

謝文雄辯護人指出，謝文雄有罪毋庸置疑，針對起訴事實也全部認罪。監視器畫面顯示，謝文雄一下拿刀、一下持鋁棒，在眾目睽睽之下殺人，顯示其已失去理智，非正常人行為，而事發當下路人試圖靠近阻止時，謝文雄並無攻擊路人。且本案在準備程序時，辯護團隊根據國民法官法施行細則第119條，請求不使用大螢幕呈現現場照片等證據，希望降低對國民法官的衝擊力道，但檢方今天卻未遵守。

檢方則反擊，若不透過血腥畫面，真相無法被還原。另針對謝文雄未攻擊路人部分，「難道路人要感謝謝文雄的不殺之恩嗎？」檢方更指，謝文雄下車時原本右手持鋁棒，後改以右手持刀，更顯示他改用慣用手行凶，殺意明確且堅決。

庭後死者父母受訪難過表示，今天開庭才知道謝文雄砍殺女兒那麼多刀，實在是太殘忍，直呼「他就是故意的」，希望法院判處死刑。死者父母也透露，謝文雄平時工作都做不久、靠妻子養，至今從未向他們致歉，而對於謝文雄今天在庭上一路啜泣，認為根本是「鱷魚的眼淚」。

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