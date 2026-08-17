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偵辦AI變聲愛情詐騙案查扣「法拉利F8 Tributo」 本月20日拍賣

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部行政執行署台北分署受台北地檢署囑託，本月20日上午10時30分在北檢木柵贓物庫拍賣偵辦「AI變聲愛情詐騙案」查扣的法拉利超跑；21日上午10時在台北分署拍賣同案查扣的名表、名牌包，下午3時再舉辦「Dyson戴森吹風機」變賣會。

為貫徹打詐政策，台北分署連續2天舉辦拍賣會。現場將競標查扣自愛情詐騙集團的「法拉利F8 Tributo」超跑、百達翡麗、勞力士名表及愛馬仕柏金包和41台Dyson吹風機，拍賣所得全數充公。

扣案物源於主謀黃建豪等人自2019年組成愛情詐騙集團，利用「AI變聲」黑科技預先建立女公關語音庫，由「男性代聊手」在交友網站與被害人談情說愛，再透過AI軟體即時轉化為溫柔女聲語音通話，以「真女聲、假談情」讓男性深陷溫柔陷阱。

集團之後會派出實體女公關赴約，勾結護膚工作室、紋繡店及銀樓進行「一條龍」剝皮，小姐假借想學護膚或買紀念品誘使被害人刷卡，檢警2波搜索拘提多名成員與廠商，查扣大量豪奢動產，移交行政執行署偵查中變價。

本次拍賣活動最主角是法拉利F8，該車為2021年出廠、排氣量3902c.c.、馬力720匹且行駛里程僅1萬餘公里，分署說，車子將於8月20日上午10時30分在木柵贓物庫開拍，民眾可於當天上午9時45分在現場領牌閱車，拍定人須於當日中午12時前完成匯款支付價金，才能將跑車開回家。

8月21日上午10時拍賣會移至台北分署4樓拍賣室，競標拍賣品包含勞力士Cosmograph Daytona（迪通拿系列）表、百達翡麗金鷹表及愛馬仕柏金包，民眾可於上午9時入場領牌，拍定人如選擇匯款，須於當日下午2時前付清。

至於想參與下午3時Dyson吹風機變賣者，應於當上午8時30分至8樓領取號碼牌，屆時將依序開放入場，台北分署提醒，應買人須攜帶身分證件到場。

台北分署即將公開拍賣的「法拉利F8 Tributo」超跑。圖 /台北分署提供
台北分署即將公開拍賣的「法拉利F8 Tributo」超跑。圖 /台北分署提供

法拉利 詐騙 愛情

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