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彰化地方法院辦公室1員工死亡 相驗排除其它外力造成
彰化地方法院1名男性員工昨（16日）在辦公室死亡，經相驗排除其它外力造成，檢警蒐集現場資料，研判這名員工疑似個人投資因素而選擇結束生命，家屬對他死亡無異議。
彰化地院今表示，這名員工昨下午在地院辦公室死亡，今經檢察官及法醫相驗應可排除其它外力造成死亡的結果，而依現場情狀及檢警在現場蒐集他遺留的資訊，研判他似因個人投資因素而選擇結束生命，與工作壓力、職場環境、同事相處及職場霸凌完全無關，彰化地院為尊重及保護當事人、家屬的隱私與尊嚴，僅簡要說明，但提供家屬必要的協助。
彰化地院已啟動院內關懷支持機制，委請諮商心理師對昨天在場受事件衝擊的地院人員進行心理諮商，今下午完成第一次個別諮商，後續由諮商心理師依諮商情況繼續進行，另啟動團體諮商程序，針對受到影響的同仁進行心理輔導，以維護地院員工心理健康。對於這次憾事，院長和員工均深感不捨與難過。
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