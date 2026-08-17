男殺蟲劑噴打火機燒毀家樂福中原店 8家保險求償近4億判決出爐

桃園市22歲郭姓男子2年前與2名友人到家樂福中原店購物，卻在清潔用品區以打火機引燃噴霧殺蟲劑引發大火，不只燒毀賣場也波及到商店街店家，導致停業將近半年，8家保險公司火損總理賠金額近4億元，經向郭男代位求償，桃園地院近日判決郭男共應給付3.98億元。

另外，被大火波及的家樂福商店街咖啡館，保險公司也向郭男代位求償，法院判決郭男須給付97萬9326元。刑事方面，郭男涉犯失火燒燬現有人所在建築物罪，判處有期徒刑6月，判決出爐後，網友驚嘆這一把火就算年收入百萬元，100年也賠不完。

判決書指出，郭男2023年12月3日凌晨與黃、周姓友人到家樂福中原店購物，3人逛到地下1樓清潔用品區時，郭拿出打火機引燃，再拿起現場的噴霧殺蟲劑朝打火機噴，接著像沒事一樣放回架上，3人又繼續往其他區域，不料殺蟲劑上殘留餘火未熄滅，引燃貨架其他殺蟲劑甚至爆炸，火勢很快延燒其他商品燒燬和煙燻，1樓及地下1樓牆壁及天花板嚴重損害，經結構技師鑑定，並依鑑定結果修復及補強重新營業，近半年不能營業。

8家保險公司總計理賠3億9827萬878元，為此聯合向郭男提出代位求償。

郭言詞辯論期日未到場，也未提出書狀聲明陳述，法官綜合證據調查結果，認為保險公司主張為真實，依侵權行為及保險代位求償的法律關係，請求郭男賠償即屬有據，判決郭男共應給付保險公司3億9827萬878元，可上訴；遭受波及的商店街咖啡店，保險公司也已向郭男代位求償獲賠97萬9326元。