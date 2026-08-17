彰化前縣議員江熊一楓涉詐領助理費停權兩年 夫江昭儀遞狀控告綠營黨部

彰化縣前縣議員江熊一楓涉縣議員任內詐領助理費，民進黨彰化縣黨部評議委員會決議予以停權兩年。江熊一楓的夫婿前立法委員江昭儀今到彰化地方法院，遞狀控告縣黨部主任委員謝翠屏、評議委員召集人江天寶違法。縣黨部回應表示，基於尊重司法機關審判及當事人權益，對被控告一事不評論。

據了解，彰化地檢署指揮調查局彰化縣調查站偵辦，江熊一楓自民國99年3月1日至111年12月24日連續擔任彰化縣第十七屆、第十八屆及第十九屆縣議員，任職期間涉嫌利用職務上機會，以不實申報等方式詐領公費助理補助費487萬797元，檢方依違反貪汙治罪條例提起公訴，建議具體求刑9年6月。江熊一楓目前在押。

江昭儀今和律師郭棋湧今到彰化地院，代表江熊一楓遞狀控告縣黨部主委謝翠屏、評議委員召集人江天寶。江照儀表示，彰化縣過去有4名民進黨縣議員涉詐領助理費，都沒被縣黨部處分，且民進黨規定如涉詐領助理費，一律移送黨內廉政會處理，又為避免黨務干涉司法，民進黨廉政第五條規定，涉及司法案件的黨員在偵查、審理期間，黨部中止調查和處分。

江昭儀指出，彰化縣黨部前主委楊富鈞知道黨規和內規，任內未處理江熊一楓案，謝翠屏上任後，和江天寶兩人惡意違反黨規來處理江熊一楓，作出停權兩年的處分，對外宣布江熊一楓的事「應尊重法判結果」，事實上全案由檢察官提起公訴，非法院判決確定有罪，縣黨部竟讓社會大眾誤以為已經法判決有罪，有意圖使江熊一楓不當選的不法犯意。

江昭儀說，民進黨今年元月30日公布民調江熊一楓通過黨內初選，如今縣黨部作出停權兩年的處分，讓江熊一楓不能享有黨員權利參選下屆縣議員，造成選舉權益很大傷害，他除了今代表江熊一楓狀告縣黨部主委及評議委員召集人，也請律師在台北遞狀控告中央黨部和黨主席賴清德，要求黨部和這些人依黨規行事，

民進黨彰化縣黨部回應表示，江熊一楓經羈押、起訴的相關司法案件已進入司法程序，基於尊重司法機關審判及當事人權益，本黨部不評論；另關於黨員江熊一楓的黨籍及黨權案，本黨部皆依本黨黨規辦理評議，尊重黨員的申訴及訴訟權利。