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台東男交通違規542件欠32萬元 限制出境才現身辦分期繳納

中央社／ 花蓮縣17日電

台東36歲張姓男子長年漠視交通法規，欠繳交通違規案件達542件、滯欠金額約32萬元，神隱多年、屢傳不到；經行政執行署花蓮分署祭出限制出境後，終於現身辦理分期繳納。

法務部行政執行署花蓮分署表示，執行「交通（加強執行車輛相關稅費罰鍰）專案」，除持續強力執行交通專案義務人名下財產外，也針對符合法定要件且滯欠金額較高交通違規大戶，祭出限制出境、出海處分。

花蓮分署指出，這名設籍台東張男，過去行駛於國道公路未繳通行費、在路邊停車格停車不繳停車費，衍生上百筆罰單，另有在國（省）道超速、違規停車、在道路堆積妨礙交通之物等諸多違規行為，自民國113年起，交通部公路局高雄區監理所台東監理站陸續移送共391筆裁罰案件，交通部高速公路局南區養護工程分局也移送151筆ETC通行費案件，滯欠金額約新台幣32萬元到花蓮分署執行。

經執行人員調查發現，張男入出境十分頻繁，屢傳不到、行蹤成謎，依法對其限制出境（海）後，張男終於出面表示，因工作有赴陸需求，申請分期繳納，逐步清償國家債權。

花蓮分署長蔡英俊表示，花蓮分署將持續執行交通專案，無論滯欠金額多寡，均會依法積極執行，如義務人因失業或經濟困難無力一次清償，也務必主動與分署聯繫，協商案件繳納方式。

台東 限制出境 交通違規

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