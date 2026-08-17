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毒駕違停撞巡邏車逃逸警開7槍逮人 彰院分處5月及1年2月徒刑
林姓男子毒駕違停遭警盤查，卻開車撞巡邏車及路旁車輛企圖逃逸，員警朝車開7槍示警破窗逮人，彰化地院依不能安全駕駛動力交通工具及妨害公務罪，分處5月及1年2月刑期。
彰化地方法院判決書指出，林男今年6月30日下午施用安非他命，隔天凌晨將海洛因摻入香菸吸食後，駕駛懸掛其他車輛車牌的自小客車上路，在彰化縣員林市違規停車，遭巡邏員警發現要上前盤查。
林男因擔心毒駕遭警查獲，為擺脫追查，竟開車衝撞巡邏車，並向後撞路旁汽機車。員警見情況危急，朝林男車輛射擊7槍示警，並擊破副駕駛座車窗，旋即以現行犯逮捕林男及同車胡姓男子，並當場扣得海洛因等毒品。
法官認為，被告雖無毒駕公共危險罪前科，但已有多次施用毒品紀錄，毒駕對他人生命財產造成莫大危險，又為逃避查緝，駕車衝撞巡邏車及他人車輛，嚴重妨害員警執行勤務，依犯不能安全駕駛動力交通工具罪，處有期徒刑5月；又犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，處1年2月刑期。全案可上訴。
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