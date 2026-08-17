毒駕違停撞巡邏車逃逸警開7槍逮人 彰院分處5月及1年2月徒刑

嘉義地檢署偵辦多層次傳銷案，一家傳銷公司被控推出「雷火安家專案」，會員繳5萬7600元加入最高等級，再推薦2人入會，不僅可領推薦獎金，還號稱連續12個月每月可領1萬1000元。檢方查出至少425人參加、投入923單位，不法所得達4881萬9200元；公司實際負責人陳姓女子、嘉義地區吳姓領導及謝姓財務會計遭起訴，其中另查出76人疑遭安排以假交易向融資公司貸款，詐得765萬元。

2026-08-17 16:18