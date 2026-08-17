11樓窗戶推落男嬰致死…檢主張殺人 24歲生母辯強調「不得已事由」

台中市夏姓女子不滿與莊姓男友分手，將剛出生男嬰從11樓住處窗戶推落致死，遭檢方依殺人罪起訴，台中地方法院國民法庭今天開庭審理，檢方主張，依據本案證據，夏女行為應成立「殺人罪」，夏女的辯護人則主張，根據此案證據與證人證述，夏女行為有「不得已的事由」，應成立刑責較輕的生母殺嬰罪。

公訴檢察官林岳賢在開審陳述中強調，此案兩天審理期間，將以證據向國民法官證明，此案夏女行為，應成立成年人對兒童犯殺人罪，審理期間的調查證據包括夏女本人、夏女外婆、夏女男友外婆、夏女乾爸、乾媽，以及案發地點監視器畫面，警詢、偵查筆錄，夏女帳戶、勞健保資料等財務狀況，釐清本案罪責。

夏女的律師簡珣則說，此案是「一個傻女孩、年輕媽媽、單親媽媽失慮犯錯的故事」，也將在審理期間，以相關證據證明，夏女對於犯罪事實都承認，但有「不得已的事由」才犯行，夏女行為應成立生母殺嬰罪。

起訴指出，夏女（24歲）與莊男交往期間2023年9月生下1名女兒，2024年3月分手前夏女已懷孕，同年11月28日在太平區住處11樓產下1名男嬰。

夏女因分手心生不滿，將男嬰以毛毯包裹放置窗框後，情緒激動將其自11樓窗戶推落至1樓社區花圃，男嬰當場全身骨折、臟器損傷死亡。檢方依成年人故意對兒童犯殺人罪嫌起訴，全案移審台中地院國民法庭審理。

準備程序中，辯護人表示夏女否認犯行，對起訴書所載客觀事實不爭執，主張應改論刑法第274條第1項生母殺嬰罪，並援引刑法第59條情堪憫恕規定，盼獲法院從輕量刑並宣告緩刑。