嘉義傳銷「拉2人月領1.1萬」吸425人 檢起訴3人追4881萬

嘉義地檢署偵辦多層次傳銷案，一家傳銷公司被控推出「雷火安家專案」，會員繳5萬7600元加入最高等級，再推薦2人入會，不僅可領推薦獎金，還號稱連續12個月每月可領1萬1000元。檢方查出至少425人參加、投入923單位，不法所得達4881萬9200元；公司實際負責人陳姓女子、嘉義地區吳姓領導及謝姓財務會計遭起訴，其中另查出76人疑遭安排以假交易向融資公司貸款，詐得765萬元。

起訴書表示，這家設於桃園市的某國際有限公司經營多層次傳銷，62歲陳女為實際負責人，64歲謝女負責財務會計，60歲吳男則是嘉義地區領導，負責招攬嘉義地區民眾加入。公司2022年5月起推出多項入會方案，2024年5月進一步推動「雷火安家專案」。

檢方調查，參加者須以5萬7600元註冊最高等級會員，再推薦2人加入，每推薦1人可獲1萬5000元推薦獎金，期限內完成推薦2人，另可領9000元旅遊補助及連續12個月、每月1萬1000元達標獎金。檢方認為，這套制度實際上是以會員介紹他人加入所繳註冊費作為主要收入來源，吳男並積極在嘉義地區招攬下線。

檢方更查出另一套疑似「借錢入會」模式。吳男涉嫌招攬76人參加專案，明知另一家公司沒有實際販售相關商品，仍出具不實「物品收受確認書」，讓會員向3家融資公司辦理分期貸款；陳女還涉嫌提供「教戰守則」，教會員接受融資公司電話照會時回答，貸款是購買扶手、益生菌酵素，而且「都有拿到貨」。融資公司因此核貸，款項最後被投入傳銷專案，檢方認定共詐得765萬元。

起訴書也提到，多數會員參加專案並非為了取得商品，有人甚至從未看過公司產品，也不清楚產品內容；檢方並依進貨資料及市場價格認為，公司雖以販售產品作為專案包裝，但產品進貨成本低，卻以遠高於市價的不合理價格納入傳銷方案。

後來愈來愈多會員無法找到下線，公司出現鉅額虧損，再推出「智富3.0方案」吸引會員轉移資金。2025年5月起，有會員陸續領不到每月1萬1000元達標獎金而報警，案件因而曝光。

檢方認定，吳男雖不是公司員工，但積極在嘉義地區推動傳銷方案，依詐貸手法及下線人數估算，至少可能取得78萬3600元不法所得。陳女、吳男被依非法多層次傳銷、詐欺取財等罪嫌起訴，謝女涉非法多層次傳銷罪嫌，公司也一併遭起訴。檢方並認定整個傳銷方案不法所得4881萬9200元，向法院聲請宣告沒收或追徵。