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假辦案竊取大陸人手機資料盜刷上億 10人銀聯卡盜刷集團遭求重刑

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

鑫膳有限公司實際負責人王順興涉嫌組成銀聯卡盜刷集團，專與不肖當鋪、銀樓、珠寶店業者勾結，偽裝對岸公安、檢警人員詐騙大陸地區人民，利用話術將遠端控制程式植入被害人手機，取得其銀聯卡卡號、密碼後在台大肆盜刷，僅一年內便盜刷逾1億元。新北地檢署依組織、詐欺、洗錢、偽造文書等罪起訴王男等共10人，並對其中4名主嫌求處重刑。

該銀聯卡盜刷集團除王男外，還包括鑫膳登記負責人黃思齊、大股東葉博文、當鋪業者林士豪、珠寶店負責人黃仁哲、銀樓負責人黃建豪、珠寶店負責人蘇俊榮，還有李姓、林姓、鄭姓3名刷手。尚有直接受王男下令，指使刷手前往各處盜刷的陳姓、吳姓中階幹部則另案偵辦中。

檢方查出，該銀聯卡盜刷集團，主要是以王男統籌運作，並指揮林男四處尋找可以配合盜刷銀聯卡的不肖銀樓、酒商、精品行作為刷卡換現金的據點，再指派已潛逃出境的吳男招募刷手至店面盜刷，最後由林男、葉男等人負責回收不肖店家收取盜刷所轉換的現金，配合盜刷的店家則可獲得刷卡金額的二成做為獲利。

過程中，該集團為處理大量現金，不僅甚至配備兩台公司車輛作為收款、運送之用，同時以多層轉手方式製造金流斷點，隱匿詐欺不法所得。檢方查出，僅2024年11月至2025年11月短短一年內，該集團便盜刷1億1175萬餘元，造成現有18名被害人遭盜刷1439萬餘元，且尚有其餘中國大陸地區被害人尚在偵辦中。

檢方指出，以王男為首的該集團相關犯行，使我國淪為跨境詐欺犯罪的資金中心，而黃男等合法銀樓業者，竟利用合法掩護非法，原應成為防堵犯罪第一道防線的銀樓、珠寶店，淪為跨境犯罪集團的洗錢節點，因此將首腦張男及珠寶店業者，另名銀樓業者黃男與及負責招募的林男各求刑7年以上重刑，關鍵幹部葉男則求刑6年以上。

男子王順興涉嫌組成銀聯卡盜刷集團，專與不肖當鋪、銀樓、珠寶店業者勾結，偽裝對岸公安、檢警人員詐騙大陸地區人民，騙取其銀聯卡卡號、密碼後在台大肆盜刷，集團共10人遭新北檢起訴並求處重刑。聯合報系資料照
男子王順興涉嫌組成銀聯卡盜刷集團，專與不肖當鋪、銀樓、珠寶店業者勾結，偽裝對岸公安、檢警人員詐騙大陸地區人民，騙取其銀聯卡卡號、密碼後在台大肆盜刷，集團共10人遭新北檢起訴並求處重刑。聯合報系資料照

銀聯卡 盜刷 手機

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