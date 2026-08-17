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傳銷非法吸金逾4千萬 嘉檢起訴負責人及2員工

中央社／ 嘉義市17日電

傳銷公司負責人陳女、帳務管理人謝女及嘉義地區代表吳男被控以專案名義非法傳銷及詐貸，嘉檢偵結，依違反多層次傳銷法等罪嫌起訴，並依法聲請沒收犯罪所得4881萬餘元。

根據嘉義地檢署起訴書，陳姓女子經營的傳銷公司自民國113年5月起推動安家專案，宣稱只要繳納新台幣5萬7600元即可成為最高等級會員，推薦他人加入可獲1500元推薦獎金，且於期限內推薦2人入會，尚可得9000元旅遊補助金及連續12個月每月1萬1000元達標獎金。

嘉檢表示，傳銷公司推動這項專案主要收入來源，並非合理以市價銷售商品，而是靠介紹他人參加為收入來源，已涉及非法多層次傳銷；據統計，這項專案至少吸引425人加入，且高達923單位（每人可能投入多單位），不法所得達4881萬餘元。

嘉檢說明，傳銷公司嘉義地區代表吳姓男子與陳女合作，陸續招攬76名民眾加入這項專案，吳男明知所開立的公司未實際販賣保健食品，仍由吳男公司出具不實「物品收受確認書」給入會民眾，並指使民眾接到融資公司電詢時佯稱「貸款資金用以購買扶手和益生菌酵素，都有拿到貨」。

嘉檢表示，有3家融資公司因而陷於錯誤核發貸款，並撥款至吳男公司名下帳戶後再投入專案的多層次傳銷事業。吳男從中獲取至少78萬餘元不法所得，而3家融資公司遭詐金額達765萬元。

嘉檢說明，傳銷公司直至去年5月間，因資金週轉不靈，無法依約發放每月1萬1000元獎金，會員陸續向法務部調查局嘉義市調查站及警方報案。

嘉檢表示，陳女、謝女及吳男均坦承犯行，全案偵結，分別依涉及多層次傳銷管理法的非法多層次傳銷罪嫌、詐欺取財罪嫌及偽造文書罪嫌起訴。

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