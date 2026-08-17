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北屯債務糾紛…揪眾球棒砸車堵人 二審改判 首謀判1年1月、同夥判7月
台中市陳姓男子因與人存有債務糾紛，前年找來蔡姓、林姓等多名男子，分乘3輛轎車在北屯區文心路一間撞球場旁停車場，圍堵被害人車輛，持金屬球棒砸毀車窗與擋風玻璃、強開車門企圖將人拖下車。一審分判陳男等人8月至1年2月不等徒刑；案經上訴，台中高分院審理後撤銷原判決，改判首謀陳男有1年1月，蔡男、林男各判處有期徒刑7月，另名林男獲公訴不受理。
判決指出，陳姓男子因債務糾紛心生不滿，2025年2月間某日晚間，聯絡蔡姓男子、兩名林姓男子等多名同夥，前往台中市北屯區文心路一間撞球場旁的停車場埋伏堵人。
陳男等一行人抵達後，由同夥駕車堵住停車場出入口及被害人座車，陳男攜帶金屬球棒夥同多名男子上前包圍，不但持球棒猛砸被害人轎車，導致左前車窗、前擋風玻璃碎裂及車門把手損壞，甚至強行拉開車門企圖將駕駛強拖下車，所幸右前座乘客緊緊抱住被害人，才未遭強行拉出。
警方獲報迅速趕赴現場制伏眾人，當場查扣犯案所用的金屬球棒。
台中地院考量，陳男身為首謀且攜帶兇器，依法加重其刑，依攜帶兇器在公眾得出入場所聚集三人以上首謀及實施強暴罪，判陳男1年2月，同夥則判處8月至11月不等徒刑。
案經上訴，台中高分院近日審結後，撤銷原判，審酌陳男等人參與情節與犯後態度，改判首謀陳男1年1月徒刑、蔡男及林男各處7月徒刑，另名林姓男子則獲諭知公訴不受理。
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