快訊

國1下營南下段化學槽車翻覆…司機OHCA臟器外露 雙向大塞車

專題／博弈網4毒招曝光！少年遭「養套殺」淪詐欺車手

低胸短裙女酒醉躺加油站入口 突環抱警員嬌喊「我要脫光」

聽新聞
0:00 / 0:00

75歲男交通違規欠費23萬多元 房屋土地被查封…家屬立馬繳清

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

南投縣1名75歲李姓男子涉嫌無照酒駕被裁處罰款18萬元，加上交通違規罰款、健保欠費合計23萬多元，都拒繳並逾期，行政執行署彰化分署核發查封名下土地的命令，他的家屬連忙到彰化分署繳清罰款，保住李男的住處及土地。

彰化分署今指出，李男去年年2月間在南投縣無照駕駛並拒絕接受酒精濃度測試，台中區監理所裁罰18萬元，卻逾期未繳，案件遂移送彰化分署執行。經調查李男75歲，名下無存款及薪津債權可供執行，但有兩筆位在南投縣草屯鎮兩筆設定抵押權土地，地目是建地，部分為既成道路，土地雖共有仍可查封和拍賣，彰化分署人員依法核發查封命令。

李男的家屬獲知土地被查封，急得到彰化分署，土地抵押權人也主動到場，聲稱被查封土地上有未辦保存登記建物，現由李男居住使用，如土地進入拍賣程序，可能影響李男居住及抵押權益。家屬願代為履行繳費義務，一次繳清拒絕酒測罰款、交通罰款和全民健康保險費23萬多元。

彰化分署表示，將加強執行酒駕、毒駕、拒測及各項交通違規案件等交通專案，以維護用路人生命、身體及財產安全，同時提醒民眾切勿漠視交通法規，若收受執行機關或監理單位的公文務必盡快處理，若確有經濟困難無法一次完納，應主動聯繫承辦人員洽詢分期繳納事宜，以免名下存款、薪資遭扣押，甚或愛車、不動產被查封。

南投縣李姓男子在草屯鎮兩筆土地被行政執行署彰化分署查封，李男家屬連忙到彰化分署繳清各項罰款和欠費。圖／彰化分署提供
南投縣李姓男子在草屯鎮兩筆土地被行政執行署彰化分署查封，李男家屬連忙到彰化分署繳清各項罰款和欠費。圖／彰化分署提供

交通違規 土地 房屋

延伸閱讀

親人過世留房產別急著辦繼承！很多人漏掉這細節登記先卡關

加入詐團一人多工 洗錢提款累計168多萬元被判3年徒刑

共有農地別人違規蓋房、鋪水泥 地主看這篇學三招自保

租金補貼6件18萬多元匯入同一帳戶有異？ 苗縣府移送調查

相關新聞

辦拳擊賽卻打死人…醫護不在場 國家級教練逆轉判有罪定讞

胡姓男子參加拳擊俱樂部舉辦的友誼賽，頭部遭重擊不治，身為主辦人的A級國家級拳擊教練、國際一星拳擊教練丁晧峯被認定未注意依國際拳擊規則配置拳台醫師全程在場，最高法院依過失致死罪判丁6月得易科罰金之刑，全案定讞。

涉洩金管會機密公文、檢舉人個資給業者 遠東商銀分行經理遭訴

遠東國際商業銀行板橋文化分行一名黃姓經理涉嫌將金管會機密公文和檢舉人個資等資料，洩漏給被檢舉協助詐騙、博弈集團洗錢的第三方支付業者。台北地檢署偵結，依違反個人資料保護法及刑法洩密罪嫌起訴她。

北屯債務糾紛…揪眾球棒砸車堵人 二審改判 首謀判1年1月、同夥判7月

台中市陳姓男子因與人存有債務糾紛，前年找來蔡姓、林姓等多名男子，分乘3輛轎車在北屯區文心路一間撞球場旁停車場，圍堵被害人車輛，持金屬球棒砸毀車窗與擋風玻璃、強開車門企圖將人拖下車。一審分判陳男等人8月至1年2月不等徒刑；案經上訴，台中高分院審理後撤銷原判決，改判首謀陳男有1年1月，蔡男、林男各判處有期徒刑7月，另名林男獲公訴不受理。

75歲男交通違規欠費23萬多元 房屋土地被查封…家屬立馬繳清

南投縣1名75歲李姓男子涉嫌無照酒駕被裁處罰款18萬元，加上交通違規罰款、健保欠費合計23萬多元，都拒繳並逾期，行政執行署彰化分署核發查封名下土地的命令，他的家屬連忙到彰化分署繳清罰款，保住李男的住處及土地。

宜蘭虐嬰案大逆轉！男嬰腦出血竟由雙親照顧 保母判無罪

宜蘭去年初發生4個月大男嬰遭施虐，引發腦出血嚴重腦傷，家屬控告保母照顧不當，檢方偵辦時法院一度羈押保母，後以10萬元交保。未料最近法院判決出現「大逆轉」，法官發現男嬰急性腦出血發生的時間是在案發前3天，這段時間大多由父母照顧，無法認定保母施虐，判保母無罪。

花2000買個資偽造郭台銘連署書…一審無罪 二審逆轉判刑

2024年總統大選期間，郭台銘與賴佩霞爭取連署參選總統，引發多起偽造連署書案件，陳姓男子透過通訊軟體暗網群組，以2000元代價向「菜商（個資掮客）」收購200多筆民眾身分證檔案，由朱姓男子至超商繳費取件，冒名偽造114份連署書送交選委會。一審判陳男9月、朱男無罪，案經檢方上訴，台中高分院近日審結，撤銷朱男無罪判決，依共同犯非法利用個人資料罪，改判朱男有期徒刑11月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。