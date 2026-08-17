75歲男交通違規欠費23萬多元 房屋土地被查封…家屬立馬繳清

南投縣1名75歲李姓男子涉嫌無照酒駕被裁處罰款18萬元，加上交通違規罰款、健保欠費合計23萬多元，都拒繳並逾期，行政執行署彰化分署核發查封名下土地的命令，他的家屬連忙到彰化分署繳清罰款，保住李男的住處及土地。

彰化分署今指出，李男去年年2月間在南投縣無照駕駛並拒絕接受酒精濃度測試，台中區監理所裁罰18萬元，卻逾期未繳，案件遂移送彰化分署執行。經調查李男75歲，名下無存款及薪津債權可供執行，但有兩筆位在南投縣草屯鎮兩筆設定抵押權土地，地目是建地，部分為既成道路，土地雖共有仍可查封和拍賣，彰化分署人員依法核發查封命令。

李男的家屬獲知土地被查封，急得到彰化分署，土地抵押權人也主動到場，聲稱被查封土地上有未辦保存登記建物，現由李男居住使用，如土地進入拍賣程序，可能影響李男居住及抵押權益。家屬願代為履行繳費義務，一次繳清拒絕酒測罰款、交通罰款和全民健康保險費23萬多元。

彰化分署表示，將加強執行酒駕、毒駕、拒測及各項交通違規案件等交通專案，以維護用路人生命、身體及財產安全，同時提醒民眾切勿漠視交通法規，若收受執行機關或監理單位的公文務必盡快處理，若確有經濟困難無法一次完納，應主動聯繫承辦人員洽詢分期繳納事宜，以免名下存款、薪資遭扣押，甚或愛車、不動產被查封。