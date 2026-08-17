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涉洩金管會機密公文、檢舉人個資給業者 遠東商銀分行經理遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

遠東國際商業銀行板橋文化分行一名黃姓經理涉嫌將金管會機密公文和檢舉人個資等資料，洩漏給被檢舉協助詐騙、博弈集團洗錢的第三方支付業者。台北地檢署偵結，依違反個人資料保護法及刑法洩密罪嫌起訴她。

檢方調查，黃姓經理先在2022年至2023年擔任遠東商銀企金部門資深副理，2024年起升任板橋文化分行經理，均負責審核第三方支付客戶帳戶及交易風險，依法負有洗錢防制與客戶保密的義務。

2023年7月底，金管會接獲民眾陳情，指稱與遠東商銀有往來、主要從事第三方支付業務的某科技公司，疑似協助詐欺和博弈集團代收、代付等洗錢情事。隔月初，金管會行文遠東商銀要求查明，該份公文恰好由黃女負責承辦、調查及審核經辦人員回覆。

黃女利用上述職務上機會，於2023年8月2日，以手機翻拍上有檢舉人真實姓名、電話的陳情信，以通訊軟體LINE傳送給上述第三方支付業者謝姓負責人。同年月4、7日，又將遠東商銀回覆給金管會的函稿內容、客戶抱怨申訴單截圖洩漏給對方。

遠東商銀板橋文化分行一名黃姓女經理，涉嫌將機密公文及個資等資料，洩漏給遭調查中的第三方支付業者，遭北檢依違反個資法及刑法洩密罪起訴。 圖／示意圖，非當事分行，聯合報系資料照
遠東商銀板橋文化分行一名黃姓女經理，涉嫌將機密公文及個資等資料，洩漏給遭調查中的第三方支付業者，遭北檢依違反個資法及刑法洩密罪起訴。 圖／示意圖，非當事分行，聯合報系資料照

遠東商銀 個資 金管會 機密 洗錢

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