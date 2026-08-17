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涉嫌洩密給第三方支付業者 銀行經理遭訴

中央社／ 台北17日電

遠東國際商業銀行板橋文化分行黃姓經理，涉嫌將民眾個資、銀行回覆金管會資料，洩漏給協助詐欺的第三方支付業者。台北地檢署今天依違反個人資料保護法、刑法洩密等罪起訴黃姓經理。

檢方起訴指出，黃女於民國111年至112年，在遠東國際商業銀行企金部門擔任資深副理，自113年起，在該銀行板橋文化分行擔任經理，2個職務均負責審核第三方支付客戶帳戶及交易風險，負有遵守洗錢防制、金融監理及客戶資料保密等義務。

檢方表示，金融監督管理委員會於112年7月27日接獲民眾陳情，指稱多間第三方支付公司協助詐欺、博弈集團代收代付等事宜。金管會在同年8月1日行文遠東商銀，由黃女承辦調查及審核經辦回覆公文。

檢方查出，黃女利用職務上取得相關資料機會，於112年8月2日上午11時57分許，將有陳情民眾姓名、聯絡電話的陳情信函予以翻拍後，以通訊軟體LINE傳送給第三方支付業者，並於同年8月4日、8月7日，將遠東商銀回覆金管會的函稿內容、填寫客戶抱怨申訴單情形擅自截圖後，以LINE傳送予第三方支付業者。

台北地檢署今天偵查終結，依違反個人資料保護法及刑法洩密等罪起訴黃女。

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