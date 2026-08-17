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宜蘭虐嬰案大逆轉！男嬰腦出血竟由雙親照顧 保母判無罪

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

<a href='/search/tagging/2/宜蘭' rel='宜蘭' data-rel='/2/176274' class='tag'><strong>宜蘭</strong></a><a href='/search/tagging/2/保母' rel='保母' data-rel='/2/104905' class='tag'><strong>保母</strong></a><a href='/search/tagging/2/虐嬰' rel='虐嬰' data-rel='/2/251288' class='tag'><strong>虐嬰</strong></a>案出現「大逆轉」，法官查出男嬰受傷腦出血的時間，竟然是由父母親<a href='/search/tagging/2/照顧' rel='照顧' data-rel='/2/247742' class='tag'><strong>照顧</strong></a>，因缺乏保母施虐證據，判保母無罪。聯合報系資料照
宜蘭保母虐嬰案出現「大逆轉」，法官查出男嬰受傷腦出血的時間，竟然是由父母親照顧，因缺乏保母施虐證據，判保母無罪。聯合報系資料照

宜蘭去年初發生4個月大男嬰遭施虐，引發腦出血嚴重腦傷，家屬控告保母照顧不當，檢方偵辦時法院一度羈押保母，後以10萬元交保。未料最近法院判決出現「大逆轉」，法官發現男嬰急性腦出血發生的時間是在案發前3天，這段時間大多由父母照顧，無法認定保母施虐，判保母無罪。

虐嬰案發生於去年1月中旬，男嬰家人將孩子託付給具有合格證照的陳姓保母照顧。案發當天是周一上午，父母將男嬰送至保母家中，但到了午後孩子出現異常，失去意識、瞳孔放大，緊急送往陽明交大醫院急診，狀況危急轉診至台北榮總開顱。

男嬰受傷情況相當嚴重，醫療團隊診斷發現有兒虐性腦部重創、硬膜下出血、視網膜出血及腦部缺氧，造成嚴重的認知與肢體功能障礙。家屬對此不滿，痛批保母因猛力搖晃造成男嬰腦傷，要求司法還給孩子一個公道，保母否認有任何施虐或不正當對待孩子的行為。

宜蘭地檢署去年2月介入調查，當時認定保母涉案重大，向法院聲請羈押獲准，並於4月依妨害幼童發育罪嫌起訴，隨後地院裁定保母10萬元交保、限制出境。

全案進入法院審理，醫療研判報告成逆轉關鍵。根據台大醫院兒少保護醫療中心針對腦部出血的時間精確推估，指出男嬰急性腦出血發生的時間，落在案發當天前算起的3天內。

法官對照男嬰被照顧時間，從案發前兩天的周六、周日，直到案發當天周一上午送到保母家之前，蔡姓男嬰主要都是跟父母親共同生活，由雙親照顧，雖然男嬰在案發當天受託給保母照顧，但只有短短6小時。

合議庭指出，出血時間涵蓋送托前3天，無法排除傷勢是在父母照顧階段就已經發生的可能性；公訴人所舉各項證據，無法證明保母曾對嬰兒大力搖晃或外力撞擊等違法行為，基於無罪推定，缺乏實質事證，判保母無罪。此案仍可上訴。

據了解，陳姓婦女是宜蘭縣登記在案的合格保母，並且有加入公共托嬰中心，之前沒有不良紀錄。

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