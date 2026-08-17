花2000買個資偽造郭台銘連署書…一審無罪 二審逆轉判刑

鴻海創辦人郭台銘（左）及藝人賴佩霞（右）2023年曾宣布參選正副總統。聯合報系資料照 2024年總統大選期間，郭台銘與賴佩霞爭取連署參選總統，引發多起偽造連署書案件，陳姓男子透過通訊軟體暗網群組，以2000元代價向「菜商（個資掮客）」收購200多筆民眾身分證檔案，由朱姓男子至超商繳費取件，冒名偽造114份連署書送交選委會。一審判陳男9月、朱男無罪，案經檢方上訴，台中高分院近日審結，撤銷朱男無罪判決，依共同犯非法利用個人資料罪，改判朱男有期徒刑11月。

判決指出，陳姓男子為協助郭台銘、賴佩霞跨越總統連署門檻，於2023年10月間使用Telegram在「百鬼夜行灰產24小時不打烊」群組發布收購身分證訊息，以2000元向暱稱「薛吉丸」的賣家購得含健保卡、存摺等，一共226人個資，隨後由朱姓男子前往新北市超商刷條碼，代繳2000元取得檔案。

共犯集團隨即冒用其中114人名義偽造簽名、貼上身分證影本製成連署書，送交台北市選委會行使。

彰化地院審理時，陳姓男子遭判刑9月，朱姓男子則辯稱受陳男指使繳費，誤以為是幫忙儲值線上遊戲點數，獲法官採信判決無罪。但檢方不服提出上訴。

台中高分院審結，認定朱姓男子與陳姓男子就非法蒐集、利用個人資料具有犯意聯絡與行為分擔，不採信其不知情之辯詞，撤銷原審關於朱男無罪之判決，改依個人資料保護法第41條之非法利用個人資料罪，判朱11月，全案扣案偽造署名宣告沒收，仍可上訴。