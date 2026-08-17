獨／「神探祐祐」賄賂刑大科偵隊長遭押 前妻竟是「警界范冰冰」

台北市刑大科偵隊長陳冠良（前排左2）涉貪遭法院裁定羈押，昨深夜上銬搭上囚車，神情落寞。記者張文玠／攝影 台北市刑大科偵隊長陳冠良利用檢察官辦案發函名義，暗助由刑事局轉任房仲的前學長吳政祐查詢個資，從中收賄百萬元，台北地檢認為陳男與吳男涉犯貪汙重罪，向法院聲押禁見獲准。交往複雜的吳男被羈押後，過往情史也被起底，其前妻竟是有「警界范冰冰」稱號的信義警分局丁姓女偵查佐，目前也涉浮報功獎被檢方分案調查。

據了解，吳政祐在刑事局期間戀酒貪杯，幾乎每天都有酒局，綽號「神探祐祐」，加上偵辦毒品案件，認識不少黑幫人士，在道上相當出名，常與幫派要角出入聲色場所，交往相當複雜。吳男過去屢屢偵獲毒品案件，領取不少破案獎金，經常請客吃飯，出手相當大方，對女性花錢更不手軟，後因行事作風爭議被逼退，轉任房仲。

據指出，淡江法文系畢業的丁姓女偵查佐，從警初期在基隆服務，因外貌甜美且擅長安撫民眾情緒，被封為「警界范冰冰」或「安撫系女警」。吳政佑早年即與丁女相識，並展開追求，儘管吳男外型條件普通，雙方年齡相差約10歲，但仍打動丁女的心，雙方共結連理。不過，吳男婚後移情別戀，婚外情劈腿導致丁女心碎，最終低調協議離婚。

丁姓女偵佐後來轉調信義分局，負責內勤業務，前不久考取警大，但因功獎分數過高引關注，被檢舉一年內涉浮報高達500多支嘉獎。信義分局清查後，認定部分簽報程序與佐證文件有瑕疵，決定撤銷百餘支獎勵，依偽造文書罪將替丁女代簽功獎的鍾姓員警送辦，丁女也放棄就讀警大。

據調查，吳政佑在外疑籌組炒房集團，需要蒐集不動產所有權人個資，因而找上昔日學弟陳冠良幫忙，由於陳男與北檢緝毒專組林姓女檢察官熟識，利用長期辦案合作的信任，假檢察官之手，以辦案發函為名，透過手機門號夾帶調閱上百筆個資，提供吳男運用，每筆個資收賄1萬元。