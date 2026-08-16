獨／北市刑大科偵隊長收賄百萬羈押禁見 警界明日之星上囚車畫面曝

台北市刑大科技犯罪偵查隊長陳冠良涉及幫轉任房仲的前刑事局學長吳政祐查詢個資，外洩上百筆資料，從中收賄百萬元，台北地檢認為陳男與吳男涉犯貪汙重罪，且有共犯未到案，向法院聲押禁見獲准，陳男深夜上囚車畫面也曝光。

據了解，陳冠良與吳政祐過去是刑事局偵三大隊同事，吳男交往複雜，約5年前離職轉任房仲，常與詐團與幫派兄弟聚會，吳男疑為開拓客源，請託陳男利用職權幫忙查詢特定房產所有權人個資，為避免露餡，陳男竟利用與他有互信基礎的林姓女檢察官信任，以發函查詢案件方式，夾帶要民眾個資，借檢察官之手「代查」個資，陳男取得資料後轉交吳男，案件收取報酬。

據調查，陳冠良與北檢緝毒組林姓女檢察官辦案熟識，利用長期合作的信任，以辦案發函為名，透過手機門號夾帶調閱上百筆個資，再以每筆1萬元價格收賄，不法獲利逾百萬元。

陳冠良與林姓女檢察官共同偵辦過醫美廠商販售電波探頭水貨案、依托咪酯跨國販毒案，經常前往北檢請票，女檢察官近日發現調閱資料異常，才讓此案曝光。

陳男被詢問後是怎麼回事，研判紙包不住火，主動向市刑大大隊長丁靖報告，並口頭表達請辭，但未獲准許。北市刑大認為事態嚴重，報請北檢指揮偵辦，檢警昨天火速前往陳男與吳政祐住家搜索，查扣手機等電磁紀錄，全案從立案到偵查不到5天時間。

據指出，陳冠良發現東窗事發後，向上司坦言是授受昔日學長請託，不得已才這麼做，直言「對不起長官」。

北市刑大科偵隊長陳冠良（前排左2）涉貪遭法院裁定羈押，深夜搭上囚車前往看守所。記者張文玠／攝影