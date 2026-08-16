無視保護令…男未遷出媽媽住處 還咆哮、咬媽媽手背犯3罪判刑

楊姓男子因對媽媽有暴力行為收到保護令後，在家找不到身分證仍遷怒媽媽大聲咆哮，且未依規定搬出住處，對媽媽實施精神上騷擾，另因要不到錢，母子扭打時，咬傷媽媽的手背，對媽媽實施身體上騷擾。法官審理後，判楊男應執行9個月徒刑，易科罰金須27萬元。

基隆地方法院判決指出，楊男因對媽媽有家庭暴力行為，基隆地方法院今年3月13日該發通常保護令，裁定楊男不得對媽媽實施身體、精神上騷擾等不法侵害行為，且應在今年3月31日晚上8時前，遷出媽媽的住處，並將鑰匙交給媽媽，保護令有效期間為2年。

警方在今年3月17日下午3時15分，將保護令合法送達給楊男，但今年20日晚上8時30分，楊男住處因找不到他的身分證，遷怒媽媽，朝媽媽大聲咆哮並拍打桌面，對媽媽實施精神上騷擾不法侵害行為。

楊男並未依保護令在今年3月31日晚上8時前遷出住處，馴未把鑰匙交給媽媽。今年4月5日晚上9時40分，楊男還在屋內朝媽媽林春英大呼小叫，對媽媽實施精神上騷擾之不法侵害行為。

今年6月5日下午5時25分，楊男在住處向媽媽索取金錢不成，竟先壓制媽媽雙手，兩人接著發生扭打時，楊男以牙齒咬媽媽的左手手背，導致媽媽左手疼痛、右手多處挫傷等傷勢，對媽媽實施身體上騷擾不法侵害行為。

法官審理後指出，楊男犯違家庭暴力防治法3罪，犯意個別，行為互殊，應分論併罰。審酌楊男無視保護令效力，對媽媽實施精神、身體不法侵害行為，且未依保護令諭知內容遷出住所。兼衡坦認犯行，與媽媽和解，3罪依序分別判刑2月、4月、6月，應執行有期徒刑9月。全案可上訴。

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