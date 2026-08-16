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科偵隊長與前刑事伯涉貪洩密 北院開庭2小時均裁定羈押禁見

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科偵隊長與前刑事伯涉貪洩密 北院開庭2小時均裁定羈押禁見

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警刑警大隊科技犯罪偵查隊前隊長陳冠良及轉任房仲的刑事局退休警官吳政祐捲入貪汙、洩密、違反個人資料保護法等罪，檢警昨搜索拘提2人，台北地檢署檢察官訊後向法院聲押禁見2人，台北地院今午開庭審理後，裁定2人羈押禁見。

台北地院收件後排定今午4時30分開庭，歷經至少2小時審理，法官諭知2人羈押禁見，確切理由帶說明。

據悉，陳冠良與吳政祐原是同事、情同師徒，吳退休後轉任房仲，陳遭控利用與北檢檢察官合作辦案默契，替吳調閱與案件無關的民眾個資，洩露給吳，以利吳業務開發，陳洩露每筆個資可獲利1萬元；檢警近期發現陳調閱的資料總夾帶與案件無關的民眾個資，陳自知紙包不住火，向長官自白狀況，事件隨之曝光。

檢警昨早搜索拘提2人，北檢檢方複訊後認有羈押必要，針對2人向法院聲請羈押禁見；台北市警局昨晚也火速做出處分，對陳記2大過免職，消息震撼警界。

台北地方法院。記者李隆揆／攝影
台北地方法院。記者李隆揆／攝影

北院 北檢 貪汙 檢察官 刑事局 刑警

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